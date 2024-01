Tony Dungy diz que Taylor Swift ‘desencanta’ os fãs da NFL como uma distração

Tony Dungy está provocando rancor com a nova galinha dos ovos de ouro da NFL em Taylor Swift … essencialmente dizendo que ela se distrai do esporte, o que ele acha uma coisa muito ruim.

TD disse: “Isso é o que está desencantando as pessoas com os esportes agora. Há tanta coisa externa chegando. Valor de entretenimento e coisas diferentes tirando o que realmente acontece em campo.”

Dungy também não é apenas um comentarista barulhento… o cara tem credenciais para respaldar suas afirmações. Tony jogou três temporadas na NFL antes de embarcar na carreira de treinador que lhe rendeu um título do Super Bowl e uma vaga no Hall da Fama da NFL.

Não sabemos se TS já viu a entrevista, mas temos uma boa ideia de qual pode ser a reação dela… se o olhar viral de Jo Koy no Globo de Ouro for alguma indicação.

Lembre-se, Taylor disparou contra o apresentador do GG durante seu monólogo de abertura quando ele disse: “A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL – no Globo de Ouro temos menos tomadas de câmera para Taylor Swift”.

Ainda assim, é claramente muito fácil pegar animais perdidos quando você está apenas tentando apoiar seu homem … espero que Taylor consiga se livrar disso antes do início do sábado à noite, às 17h, horário do Pacífico.