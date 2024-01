Tony Hrkac salva uma vida na cabine de imprensa da NHL

Tony Hrkacex-campeão da Stanley Cup e atual olheiro profissional do Relâmpago de Tampa Bayestá sendo elogiado por sua ação rápida e decisiva ao salvar a vida de um funcionário da NHL durante um jogo recente em Los Angeles.

Hrkacum ator-chave no período 1998-99 Estrelas de Dallas equipe que conquistou a Copa Lord Stanley, demonstrou suas habilidades para salvar vidas em 4 de janeiro, quando testemunhou um membro da equipe da NHL engasgando com um pedaço de pretzel em uma cabine de imprensa durante um confronto entre o Reis de Los Angeles e a Asas Vermelhas de Detroit.

Briga brutal durante partida de hóquei no gelo da AHL: briga torna-se sangrenta

De acordo com relatórios da TMZ Sports, Hrkac notou o indivíduo angustiado ficando com um tom roxo e imediatamente entrou em ação. Aos 57 anos, Hrkac executou com sucesso a manobra de Heimlich, desalojando o pretzel obstrutivo e restaurando a respiração normal do indivíduo em perigo.

O agradecido destinatário de HrkacA assistência optou por permanecer anônima, conforme relatado pela TMZ Sports.

A reputação incrivelmente elevada de Hrkac aumentou como resultado

HrkacA experiência de Hóquei no hóquei é notável, tendo sido escolhido na segunda rodada (nº 32 no geral) no Draft da NHL de 1984 pelo St.. Sua excelente carreira no hóquei universitário na Universidade de Dakota do Norte culminou com a conquista do prestigiado Prêmio Hobey Baker em 1987, reconhecendo-o como o melhor jogador de hóquei universitário.

Ao longo de 12 temporadas na NHL Hrkac mostrou suas habilidades com diversas equipes, incluindo o Blues, Nordiques, Sharks, Blackhawks, Stars, Oilers, Islanders, Ducks e Thrashers.

Ao longo de sua impressionante carreira abrangendo 758 jogos da NHL Hrkac acumulou 132 gols e 239 assistências, deixando um legado duradouro dentro e fora do gelo. Seu recente ato heróico destaca não apenas sua habilidade como jogador de hóquei, mas também sua capacidade de causar um impacto que salva vidas em situações inesperadas.