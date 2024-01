Tony Romo mais uma vez trolls o status do relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce

CBS locutor de transmissão Tony Romo mais uma vez sugeriu que a popstar Taylor Swift e Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce são casados, mas desta vez ele provavelmente estava apenas trollando.

Romo, 43 anos, se tornou viral há algumas semanas quando se referiu a Swift como a esposa de Kelce. No domingo, durante a vitória dos Chiefs sobre o Notas de búfalo no Estádio Highmark, no Rodada Divisional da AFCo antigo Dallas Cowboys o quarterback fez algo semelhante.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

Ele chamou Jason Kelce, irmão de Travis, “cunhado” de Swift. O comentário pareceu um pouco irônico desta vez.

Seu comentário ocorreu enquanto Swift comemorava com Brittany Mahomes enquanto Jason apareceu sem camisa ao fundo. Eles estavam todos dentro de uma suíte ao lado Donna Kelce.

Travis Kelce quer se casar com Taylor Swift

Romo pode realmente saber algo que o resto do mundo não sabe, especialmente porque Kelce supostamente quer se casar com Swift.

Por enquanto Kelce está focado apenas em vencer mais um Super Bowl com os Chiefs, mas Swift está sempre em sua mente, especialmente porque ela assiste a todos os jogos.

Na verdade, Kelce pode usar diamantes de um de seus anéis do Super Bowl para propor casamento, pelo menos de acordo com um boato recente.