Torcedores dos Ravens furiosos com a arbitragem do AFC Championship Game: Os árbitros favoreceram os Chiefs?

Corvos de Baltimore os torcedores sofreram uma derrota dolorosa no domingo, quando suas esperanças de chegar ao Super Bowl foram frustradas, marcando sua primeira aparição no campeonato da conferência desde 2012. A derrota foi agravada por um momento controverso no final do jogo, onde uma possível interferência no passe passou despercebida por funcionários.

Lamar JacksonO passe de Isaiah provavelmente foi interceptado por Chefes‘ Deon Bushapós aparente interferência de Chamarri Conner. Replays de vídeo claramente representados Conner fazendo contato com Likely antes da bola chegar, gerando indignação entre os torcedores.

“Pelo livro, isso foi interferência de passe na interceptação da end zone”, escreveu um fã.

“Não parecia assim em tempo real, mas após uma análise mais aprofundada, o árbitro poderia facilmente ter jogado aquela bandeira e mudado o jogo.”

Outro acrescentou: “Não me importo com nenhum dos times, mas esses árbitros estão vestindo vermelho hoje, meu Deus”.

Um Jackson furioso

JacksonA frustração de foi evidente quando ele bateu o capacete com raiva ao retornar ao Corvos‘ lateral. A polêmica jogada aumentou a decepção do Baltimore, com o lance arriscado de Jackson para a cobertura tripla já intensificando a situação.

“Eu vi os dois seguindo [Likely]e eu não queria jogá-lo fora da zona final”, Jackson disse.

“Eu apenas tentei deixá-lo se virar e fazer uma jogada. Achei que seria um PI, mas é o que é. Aquele safety fez uma ótima jogada. Ele fez a interceptação.”

Apesar do revés, o Chefes garantiu sua quarta participação no Super Bowl em cinco anos com o objetivo de conquistar títulos consecutivos de campeonatos – um feito não alcançado desde o Patriotas no início dos anos 2000.