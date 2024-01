Toronto Raptors e Darko Rajakovic explodem contra Lakers e árbitros: é besteira

Darko Rajakovictreinador do Raptors de Torontoexplodiu contra os árbitros no jogo em que seu time perdeu por 132 a 131 para o Los Angeles Lakers com diversas ações polêmicas no resultado e um enorme desequilíbrio nos lances livres entre as duas equipes.

“É ultrajante. O que aconteceu esta noite é uma besteira completa, é uma vergonha para os árbitros e para a liga por permitirem isso”, disse o técnico sérvio, tremendamente irritado, em entrevista coletiva.

“Vinte e três lances livres para eles no último quarto e para nós, dois. possível que Scottie Barnesque é um jogador do calibre All-Star, está sempre indo para o aro com força, sem ‘flopar’ e sem tentar sofrer falta e só consegue dois lances livres durante todo o jogo?”, acrescentou.

“Como isso é possível, como você vai me explicar isso, eles tinham que vencer esta noite? Se for esse o caso, deixe-os nos contar para que não compareçamos ao jogo. esta noite não foi justa e não é a primeira vez para nós (…). O que está acontecendo durante toda a temporada é uma besteira completa”, disse ele.

Rajakovic continuou furioso com o seu apelo e afirmou que os árbitros “vêem o que querem ver” e que não ouvem os jogadores. “Ao longo do jogo (o Lakers) fez 36 lances livres e 23 só no último quarto. para o próximo. Mas até quando?” ele fechou.

O Lakers foi até a linha 36 vezes em todo o jogo e acertou 28 arremessos. O Raptors fez apenas 13 lances livres e acertou 8. A diferença foi ainda maior no quarto período, já que o Lakers acertou 19 de 23 lances livres no quarto período e o Raptors acertou apenas 1 de 2.

Também polêmica foi uma falta ofensiva, faltando apenas 25 segundos para o fim, marcada Barreto RJ para um bloco em Antonio Davisque foi usado para anular uma cesta de três pontos de Barnes que teria empatado o placar.