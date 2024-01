Total Express ABRE mais de 100 vagas de emprego pelo país

A Total Express, maior empresa privada de transporte para e-commerce do Brasil, que atende mais de 2 mil municípios brasileiros com 5,3 mil veículos próprios, está contratando pessoas no mercado. Quer dizer, se você está buscando um novo emprego em 2024, verifique agora mesmo quais são os cargos abertos:

Motorista – Habilitação B – São Paulo – SP – Motorista – Hab B;

Analista de Produtos Logísticos Sênior – Barueri – SP – Logística;

Motorista Carreteiro (a) – Barueri – SP – Transporte;

Assistente de Transportes – Barueri – SP – Transporte: Realizar análises dos resultados obtidos, identificando oportunidades de melhoria e propondo soluções eficazes. Elaborar relatórios gerenciais de desempenho da área, disponibilizando informações relevantes para a tomada de decisão;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Vitória – ES – Auditoria Interna;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Serra – ES – Auditoria Interna;

Auxiliar de Transportes – Barueri – SP – Transporte;

Líder de Operação Logística – Jundiaí – SP – Logística;

Supervisor (a) de Operações (Santos) – Santos – SP – Logística;

Motorista – Habilitação D – Barueri – SP – Motorista;

Controlador (a) de Acesso – Parnamirim – RN – Portaria Industrial, Comercial;

Motorista Categoria B – Manaus – AM – Motorista;

Controlador (a) de Acesso – Manaus – AM – Portaria;

Líder de Logística – Maceió – AL – Logística;

Técnico (a) em Manutenção Eletricista I – Barueri – SP – Logística;

Auxiliar de Operações – Jundiaí – SP – Logística;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Sênior – Barueri – SP – Treinamento e Desenvolvimento;

Analista de Informações Gerenciais – Barueri – SP – TI.

Mais sobre a Total Express

Sobre a Total Express, é importante destacar que, com quase 30 anos de experiência em entregas para 100% do território nacional, é líder no atendimento ao pequeno, médio e-commerce e gigantes do varejos. Também traça caminhos que permitem operações complexas de indústria e governo.

Com mais de 16 hubs e 112 estruturas de Last Mile, a Total Express é uma das referências de seu segmento e um excelente local para se trabalhar. Isto é, a Total Express conecta negócios e aproxima pessoas por meio do portfólio mais completo do país. A companhia possui 1,5 mil funcionários e 10 mil colaboradores indiretos.

Conheça quais são os benefícios

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Plano odontológico;

Seguro de Vida;

Convênio medico;

Day off;

Licença maternidade;

Licença paternidade;

Restaurante;

PLR.

O que é necessário para entrar na companhia?



Como você já pôde conferir a lista de vagas da Total Express, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, local, funções, requisitos e etc) com atenção e se candidatar. O procedimento é bem simples!

