Trailer do novo documentário da Apple TV sobre Messi mostra o quanto ele queria ganhar a Copa do Mundo

EUjá se passou mais de um ano desde Lionel Messi conquistou seu bem mais glorioso: o Copa do Mundo de 2022 no Catar. O triunfo da Argentina foi repleto de momentos inesquecíveise o desempenho de Messi ao longo da campanha continua a ser comentado com frequência até hoje.

Enquanto os fãs assistiam de longe, Apple TVa equipe de vídeo ganhou acesso exclusivo para contar ao história definitiva da carreira de Messi na seleção nacional e sua vitória épica na Copa do Mundo.

Copa do Mundo de Messi: A Ascensão de uma Lenda, trailer divulgado pela Apple TVApple TV

Documentário sobre a Copa do Mundo de Lionel Messi da Apple TV

No trailer de quase dois minutos, participações especiais de membros notáveis ​​da mídia mostram como extremamente importante a Copa do Mundo de 2022 foi para Messi e todo o país argentino.

Clipes curtos de alguns de seus companheiros de seleção dão uma visão incrível de A motivação e a paixão de Messi ao conquistar o troféu mais cobiçado que sobrou para seu repertório. Eles entregam um citação arrepiante destacando a grandeza de Messi.

“Foi como (ele dizendo): ‘Não posso decepcionar você ainda, tenho que vencer’.”

Apelidado “A Copa do Mundo de Messi: a ascensão de uma lenda“, o documentário será dividido em quatro partes. A previsão é de lançamento global no dia 21 de fevereiro.

Messi e Inter Miami começar a sua Campanha MLS 2024 nesse mesmo dia, hospedando Lago Salgado Real.