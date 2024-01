Travis e Jason Kelce elogiam Taylor Swift por chegar ao Super Bowl em seu ano de estreia

Pna estrela Taylor Swift deverá comparecer ao Super Bowl 2024 em Las Vegas para apoiar o namorado, Travis Kelcecomo sua equipe, o Chefes de Kansas Cityenfrenta o São Francisco 49ers. Travis e seu irmão, Jasãoreconheceu o burburinho viral em torno RápidoO envolvimento do primeiro ano da NFL em seu podcast, “New Heights”.

“Grite também para o mais novo membro do Chefes Reino – Taylor Swift – que chegou oficialmente ao Super Bowl em seu ano de estreia”, Jasão brincou.

Travis respondeu: “Grite para Tay. Obrigado por se juntar à equipe.”

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

Agendas congestionadas

Embora os fãs tenham mostrado mais apoio Rápidoque comparecerá ao Grammy antes de seguir para o Super Bowl de Tóquio, onde fará um show, Travis se concentrará nos preparativos do jogo e perderá a cerimônia de premiação.

Isto significa que o Chefes‘agenda apertada sai Travis sem tempo para viagens adicionais. O relacionamento do casal tem chamado atenção, principalmente com Rápidopresença em um evento de tão alto nível.

Rápido não tem certeza se ela comparecerá ao Grammy sozinha ou com um convidado diferente. Rápido foi indicada a seis prêmios Grammy em diversas categorias, tornando-se um evento significativo para ela.

TMZ relatado Kelcea ausência do Grammy, destacando as agendas conflitantes do casal durante esse período de destaque.