Travis Kelce aborda o incidente de Justin Tucker durante o aquecimento do AFC Championship Game

BAntes do jogo do campeonato da AFC, houve um incidente entre Justin Tucker e Travis Kelce. Kelce contado Tucker mover-se durante Partick Mahomesaquecimento, o que levou a Kelce chutando Tuckerafasta a bola e joga o capacete do adversário.

Kelce mais tarde discutiu o incidente em seu podcast, mencionando que os especialistas em chutes muitas vezes tentam encontrar o melhor local para o vento.

“Se você está tentando ir para a área designada de outras equipes, você meio que fica fora do caminho delas. Você sabe que não interfere no que elas estão acontecendo. Essa é a regra não escrita.” Travis disse ao irmão Jason Kelce em seu podcast New Heights.

“” Se você quer ficar chateado com isso, mantenha seu capacete, sua bola de futebol e sua maldita camiseta de chute bem onde os zagueiros estão se aquecendo e estão caindo . Os olhos estão voltados para a esquerda e eles colocam um capacete nos pés.

“Então Justino, desculpe se levamos isso a um nível que você achou que não chegaria. Mas se você vai ser um idiota, eu prometo. Eu posso superar você todas as vezes.”

Chiefs garantiram a vitória

Tucker esclareceu que foi tudo muito divertido, mas o Chefes os jogadores inicialmente não viam dessa forma.

Apesar da tensão, o Chefes venceu o jogo para chegar ao Super Bowl, e Kelceincidente pré-jogo com Tucker não afetou o resultado.

OSão Francisco 49ers e a Chefes de Kansas City se enfrentarão no Super Bowl LVIII em 11 de fevereiro em Las Vegas, uma revanche do confronto no Super Bowl LIV após a temporada de 2019, que o Chefes venceu por 31-20.