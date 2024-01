Travis Kelce aborda rumores de aposentadoria: A estrela do Chiefs desistirá da NFL por Taylor Swift?

Travis Kelce abordou rumores e especulações sobre seu futuro na NFL, insistindo que ainda não tem planos de se afastar do futebol. O Chefes de Kansas City estrela está tentando chegar ao seu quarto Super Bowl em cinco anos no Jogo do Campeonato AFC contra o Baltimore Ravens no domingo e está de volta à forma depois de algumas contribuições vitais para a vitória sobre o Búfalo Bills.

O jogador de 34 anos marcou dois touchdowns do quarterback Patrick Mahomes‘ passa na frente da namorada Taylor Swifte o relacionamento deles tem sido o falar da cidade em Kansas City.

Kelce tem sido perseguido por perguntas sobre sua carreira e vida pessoal devido ao aumento da atenção da mídia depois que ele começou a namorar a cantora Rápidotambém de 34 anos, em setembro.

Agora em sua 11ª temporada, havia dúvidas se o tight end ainda tinha a motivação ardente para entrar em campo e se seria hora de encerrar sua carreira.

No entanto, em um vídeo bônus do podcast ‘New Heights’ com seu irmão, Jason Kelce, que joga como centro para o Filadélfia Eaglesele insistiu que o entusiasmo que recebe ao participar dos jogos dos playoffs ainda o deixa “muito animado”.

“Não encontrei algo fora do futebol que me desafie como o futebol dos playoffs. E não sei se algum dia encontrarei isso.” Travis disse.

“E essa é uma das coisas que me fará jogar este jogo até que as rodas caiam. Eu sei que posso aceitar esses desafios e esses jogos difíceis, esses confrontos difíceis, a questão de saber se venceremos ou não – e ficando grande para os caras ao meu lado.

“É uma energia e um entusiasmo que não encontrei em nenhum outro lugar do mundo e é algo que definitivamente aprecio.”

O relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce

É claro que durante o tempo de inatividade da Eras Tour Rápido encontrou algum consolo ao ver sua outra metade assumir o papel principal no campo de futebol na suíte VIP.

Swift tem sido indiscutivelmente o maior líder de torcida dos Chiefs, seguindo-os por todos os EUA para ter um vislumbre de seu namorado em ação, com suas aparições nas arquibancadas agora em dois dígitos.

Isso pode mudar quando ela voltar aos palcos para retomar a turnê em fevereiro. Mas parece que mesmo com a distância entre as suas casas em Kansas City e Nova Iorque respectivamente, Swift e Kelce conseguiram manter seu romance vivo.

E por enquanto, não parece haver muito desejo por parte Kelce pendurar as chuteiras para se concentrar no estilo de vida liderado pelas celebridades que Rápido herdou como resultado de sua popularidade.