Travis Kelce admite ter sido pressionado para encontrar um presente de Dia dos Namorados para Taylor Swift: O que ele tem a dizer sobre isso?

Travis Kelce se vê enfrentando o dilema do Dia dos Namorados de escolher o presente perfeito para Taylor Swift.

Falando sobre a pressão em seu podcast “New Heights”, o Chefes de Kansas City tight end compartilhou sua busca pelo presente ideal para a cantora de “Cruel Summer”. Reconhecendo os desafios de encontrar o presente certo para o Dia dos Namorados, Travis enfatizou o Etsy como o destino final para aquele toque especial, elogiando o site de comércio eletrônico por sua variedade de itens artesanais e vintage.

Taylor Swift é criticada por Megyn Kelly pela piada de Joe Koy na NFL durante o Globo de OuroMC

Enquanto Travis e seu irmão, Jason Kelce do Filadélfia Eaglesambos temperados NFL jogadores familiarizados com a competição admitem sentir a pressão do Dia dos Namorados e declaram Etsy como o “verdadeiro MVP” por garantir um presente vencedor.

Jason, pensando em dar um presente especial para sua esposa Kylie, confessa ser um comprador de última hora como muitos homens, mas elogia o Etsy como seu site preferido.

Jason é o comprador mais tradicional do Dia dos Namorados

Em suas brincadeiras fraternas, Travis descobre que Jason normalmente opta por presentes tradicionais, como chocolates, flores e um cartão. Reagindo de forma divertida à rotina de Jason, Travis expressa admiração pela clássica combinação de chocolate e flores. No entanto, Jason enfatiza que o Etsy oferece uma variedade de itens exclusivos, incluindo joias, bolsas e suéteres, tornando-o a plataforma perfeita para compras no Dia dos Namorados.

Travis, conhecido por sua abordagem séria ao dar presentes, já havia demonstrado seu compromisso em comemorar Taylor Swiftaniversário. Fontes revelaram que “dinheiro não é problema” para Travis quando se trata de comemorar ocasiões especiais com a estrela pop. Apesar de não poder comparecer à celebração do aniversário repleta de estrelas de Swift devido a compromissos esportivos, Travis supostamente desempenhou um papel significativo no planejamento de um jantar íntimo e romântico para os dois.

Embora os detalhes do presente de aniversário permaneçam desconhecidos, uma cascata de flores entregue a RápidoA casa de Tribeca sugeria a grandeza dos gestos de Travis. O casal também compartilhou feriados festivos, passando o Natal com a família e abraçando o ano novo com uma comemoração repleta de PDAs. Enquanto Travis navega em busca do presente perfeito para o Dia dos Namorados, Etsy se destaca como o aliado confiável na criação de momentos memoráveis ​​para o casal.