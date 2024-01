Travis Kelce ajuda a reconstruir a casa do ex-atleta que mora lá há 56 anos

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce fez parceria com “Rebuilding Together KC” para ajudar a salvar a casa de uma senhora idosa que era atleta e mora lá há 56 anos.

Kelce, 34 anos, financiou a reforma da casa por meio de sua fundação, “Eighty-Seven and Running”, ajudando moradores de Kansas City Glória Branco reformar sua residência. Ela competiu nas seletivas olímpicas quando jovem e foi muito boa.

A história de amor de Travis Kelce e Taylor Swift rouba a cena no vídeo promocional dos playoffs do ChiefsMC

Em um vídeo compartilhado por ambas as fundações na quarta-feira, White pode ser vista relembrando seus dias como atleta e agradecendo aos responsáveis, incluindo Kelce, pela ajuda.

“Eu amo isso aqui e amo ainda mais agora”, disse White no clipe, dizendo que ainda se sente como a “mulher maravilha”, apesar da idade.

Travis Kelce se torna viral

A reconstrução da casa aparentemente aconteceu pouco antes do Natal e o novo vídeo tornou Kelce viral por algo diferente de Taylor Swift.

Seu gesto gentil foi notícia local e está circulando nas redes sociais antes do jogo em casa do Chiefs contra o Golfinhos de Miami no Curinga da NFL Redondo.

Kelce e Patrick Mahomes enfrentará seu ex-companheiro de equipe, Monte Tyreekque afirma não ter entrado em contato com ele antes do confronto dos playoffs.