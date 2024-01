Travis Kelce canta música dos Beastie Boys na cerimônia do campeonato AFC, enquanto Taylor Swift só tem olhos para ele

TRavis Kelce e os Chiefs foram coroados campeões da AFC depois de derrotar o Baltimore Ravens por 17 a 10 em Baltimore e durante a cerimônia, o tight end gritou sua música animada dos Beastie Boys, ‘Fight for Your Right’.

Taylor Swift e Travis Kelce se beijaram após o jogo

Taylor Swift se afasta enquanto Travis Kelce e Jason compartilham um reencontro emocionante: ‘Finish That Motherf***e

Kelce, que teve 11 recepções para 116 jardas e um touchdown, quebrou o recorde de jardas de recepção de Jerry Rice na pós-temporada, no entanto, parece que ele não se importou muito com isso enquanto acenava com a mão enquanto gritava para Jerry Rice.

Kelce sorria de orelha a orelha enquanto Taylor Swift assistia de baixo do pódio e estava visivelmente orgulhosa de seu namorado.

Kelce pegou o microfone e falou para a câmera. ‘Os Chiefs ainda são os Chiefs, e acredite’, disse ele à CBS após o jogo, antes de invocar os Beastie Boys. ‘Você tem que lutar, pelo seu direito, de festejar! Acredite, querido, estamos indo para Las Vegas, Nevada, buscar outra!’

Enquanto isso, o quarterback Patrick Mahomes também foi entrevistado e acrescentou: “Temos sido azarões nos últimos jogos, mas nunca nos sentimos como azarões. Temos muitos caras neste time que sabem como vencer, e quando chegaram os playoffs eu sabia que faríamos isso acontecer.

Kelce ficou muito feliz após o jogo ao ser visto abraçando seu irmão Jason Kelce e beijando sua namorada, Taylor Swift.

Agora as pessoas estão questionando se Taylor Swift, que está tocando em Tóquio, voará para Las Vegas para assistir Kelce lutar por seu direito de festejar no Super Bowl.