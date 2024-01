Travis Kelce decidiu ficar no banco contra os Chargers: ‘Nunca pareceu certo sair lá atrás de estatísticas’

Travis Kelce não conseguiu quebrar a barreira das mil jardas pelo sétimo ano consecutivo. Com 986 jardas em sua conta e faltando apenas um jogo para bater o recorde, o Chefes de Kansas City o tight end tomou a difícil decisão de permanecer no banco.

Embora seus companheiros de equipe e torcedores estivessem ansiosos por Kelce para continuar fazendo história, o jogador priorizou o equipe acima da glória pessoal.

“Nunca gostei disso. Nunca pareceu certo sair por aí atrás de estatísticas” quando o time já deveria ter em vista o jogo contra o Golfinhos de Miamipara o Rodada Curinga da pós-temporada da NFL, disse o jogador.

Nesse sentido, Kelce descartou que fosse um problema de saúde. “Mais ainda, não teve nada a ver com o meu saúdenão tinha nada a ver com o fato de eu conseguir ou não ferido“, disse o jogador na transmissão mais recente de seu podcast “Novas alturas.”

Foi uma decisão difícil para Kelce

Ele reiterou que ficar de fora do Semana 18 jogo contra o Carregadores de Los Angeles, “era mais [that] simplesmente não parecia certo no meu íntimo. Simplesmente não parecia que eu deveria jogar dessa maneira.”

Ele admitiu, “Se eu pudesse descansar um pouco na próxima semana e ficar fora do gramado em O e apenas evitar alguns golpes, cara, eu era a favor disso para me preparar para o jogos decisivos aqui.”

Embora fontes da equipe tenham assegurado à mídia local que o equipe treinadora estava disposto a permitir que ele saísse em campo para pegar aqueles 16 jardas e superar a barreira dos mil, finalmente o jogador optou por ficar à margem. “Não foi uma decisão fácil” o tight end admitiu.

Além disso, explicou que mesmo que tivesse jogado, havia nenhuma garantia que ele obteria o valor desejado. “É muito mais difícil do que vocês pensam. Mesmo que eu tivesse cento e alguma coisa contra o Carregadores no início daquele ano, é difícil fazer isso duas vezes contra um time”, ele enfatizou.

Não foi o melhor ano para os Chiefs

Cidade de Kansas jogo inconsistente nesta temporada foi outro fator que manteve Kelce de quebrar o recorde. Neste ano, o jogador fez 93 recepções e cinco touchdowns, sendo um dos jogadores mais produtivo tight ends no campeonato, mas uma série de lesões e a falta de efetividade do time diminuíram sua produção.

Apesar disso, o Universidade de Cincinnati produto sempre coloca as coisas em perspectiva: “Nunca sentei aqui e disse: ‘Se eu não conseguir 1.000 jardas, minha temporada foi um fracasso.’ Eu sempre tive isso em mente se eu perder o Super Bowlisso é um fracasso.”

Agora o Chefes devemos dar o primeiro passo em direção ao Super Bowl neste sábado às Estádio Ponta de Flechaonde eles receberão isso Golfinhos que parece ser o azarão mas que tentará surpreender fora de casa.