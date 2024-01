Travis Kelce disse palavras elegantes para Josh Allen após a derrota nos playoffs

Ta rivalidade entre os Chefes de Kansas City e Notas de búfalo evoluiu para o que o histórico New England Patriots e Indianapolis Colts a rivalidade já foi. Ambas as equipes estão consistentemente classificadas entre as melhores da NFL, com indiscutivelmente os dois melhores zagueiros da liga, Patrick Mahomes e Josh Allenliderando-os.

RELACIONADO:

Até mesmo os encontros da temporada regular ganharam importância, muitas vezes resultando em jogos de alto risco que chegam ao limite. O recente confronto da Rodada Divisional entre eles deu continuidade a esta tendência.

Stephen A. Smith se declara o maior Swiftie de todos os temposTwitter

No confronto emocionante do último domingo, os Chiefs conquistaram uma vitória estreita por 27-24 em Orchard Park, Mahomes‘primeira vitória nos playoffs fora de casa.

Esta vitória marcou a quarta vez em sete jogos desde Mahomes e Allen assumiram seus papéis como zagueiros titulares e os Chiefs saíram vitoriosos.

O resultado foi fortemente influenciado por um field goal perdido de 44 jardas, uma reminiscência do infame erro de Scott Norwood pela direita no Super Bowl XXV, induzindo memórias traumáticas para os fãs do Bills.

Após o jogo carregado de emoção, Chefes de Kansas City Final apertado All-Pro Travis Kelce procurou Josh Allen para expressar respeito mútuo no campo de batalha.

Enquanto as contas chutam Tyler baixo e treinador principal Sean McDermott enfrentou críticas pela perda, alguns fãs podem culpar injustamente Allenuma opinião que Kelce rejeita firmemente.

“Você sabe que é todo o amor do mundo, baby. Amo você, irmão. Um trabalho infernal para chegar aqui. É uma loucura que você tenha aqui.” Kelce disse Allen.

Allen simplesmente não consegue abalar os Chiefs nos playoffs

No jogo contra o Bills, Allen mostrou sua habilidade ao completar 26 de 39 passes para 186 jardas e um touchdown, juntamente com 72 jardas corridas e dois touchdowns no solo.

Em três derrotas na pós-temporada para os Chiefs Allen tem apresentado desempenhos impressionantes de forma consistente, acumulando 802 jardas em passes, 228 jardas em corridas e contribuindo com nove touchdowns para apenas uma interceptação.

Apesar de suas habilidades excepcionais, ele sempre enfrenta o formidável desafio de enfrentar Patrick Mahomesque muitos consideram o melhor zagueiro da liga.

Travis Kelcereconhecendo a grandeza de Allen, mostrou sua excelência na vitória sobre Buffalo.

Kelce registrou cinco recepções para 72 jardas e dois touchdowns, marcando seu quarto jogo de pós-temporada na carreira com pelo menos dois touchdowns e mais de 50 jardas, um feito igualado apenas pelo lendário Arroz Jerry e ex-tight end Rob Gronkowski.

O triunfo dos Chiefs garantiu a sexta participação consecutiva no AFC Championship Game, onde enfrentará o favorito Corvos em Baltimore.

Outra reviravolta na estrada marcaria seu quarto Super Bowl aparição nos últimos seis anos, solidificando a parceria Mahomes-Kelce como uma força a ser reconhecida na NFL.