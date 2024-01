Travis Kelce diz claramente a Taylor Swift ‘Eu te amo’, novo áudio revela

Deixe toda a especulação de lado – Taylor Swift dar Travis Kelce estão apaixonados e não se importam, quem sabe … porque o novo áudio prova que o astro do Kansas City Chiefs compartilhou seus profundos sentimentos pelo cantor logo após o jogo do campeonato AFC.

Houve especulação sobre o que exatamente foi dito entre os dois depois que os Chiefs garantiram seus ingressos para o Super Bowl com uma vitória por 17 a 10 sobre o Baltimore Ravens no domingo… com muitos acreditando que eles lançaram bombas Lmas a qualidade do som não pôde confirmar definitivamente a troca.