Travis Kelce diz que não tem intenção de se aposentar após a temporada

Bem, Travis Kelce não vai parar de jogar futebol e partir rumo ao pôr do sol com Taylor Swift depois desta temporada… ele acabou de revelar que não tem intenção de se aposentar tão cedo.

A estrela do Kansas City Chiefs deixou claro aos repórteres durante uma entrevista coletiva na quinta-feira que ele não pendurará suas pontas quando soar o apito final deste ano… apesar das especulações de muitos online.

É claro que o próprio Kelce provocou os rumores… quando disse em uma entrevista em 2023 que havia pensado recentemente em como seria a vida depois do futebol.

No entanto, Kelce encerrou toda aquela conversa na quinta-feira… dizendo aos membros da mídia: “Eu adoro o desafio [football] me dá todos os dias para tentar estar no meu melhor.”