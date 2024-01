Travis Kelce diz que Taylor Swift ‘absolutamente amou’ Jason, apesar das travessuras sem camisa

Reproduzir conteúdo de vídeo



Taylor Swift aparentemente não teve problemas com Jason Kelce liberando o beliscão na frente dela no jogo do Bills no domingo … porque Travis Kelce disse que sua namorada o “amava absolutamente”, apesar das travessuras sem camisa.

Os irmãos Kelce dedicaram quase meia hora de seu “Novas alturas“podcast na quarta-feira para analisar o comportamento maluco de Jason em sua primeira viagem como torcedor ao Highmark Stadium … e não demorou muito para que o Kelce mais velho explicasse por que ele baixou a blusa na frente da maior estrela pop do planeta.

Jason disse que queria ter a experiência completa do Bills Mafia e mergulhar na famosa “pompa” dos fãs de Buffalo … mas ele brincou que tudo quase causou uma briga com sua esposa, Kylie.

“Ela já estava me dizendo para me comportar da melhor maneira porque íamos nos encontrar com Taylor”, disse Jason.

O irmão de Travis, no entanto, disse hilariamente: “Eu estava tipo, ‘Kylie, no primeiro dia em que te conheci, eu estava bêbado e adormeci no bar. Charme Kelce! Quero causar a minha melhor primeira impressão – esta é a minha melhor chance.”

As boas notícias? Travis disse que apesar de Jason passar a maior parte da noite perto de Swift bebendo cerveja sem camisa… o cantor de “Bad Blood” não teve nenhum problema com ele.

“Bem”, disse Travis, “Tay disse que ela absolutamente amava você.”



