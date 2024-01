Travis Kelce é visto dizendo a Taylor Swift que a ama na festa de Ano Novo

TA Internet está repleta de especulações sobre Travis Kelce palavras para Taylor Swift durante uma celebração de Ano Novo em Cidade de Kansas. Seguindo o Chefes de Kansas City vitória sobre o Cincinnati Bengals com uma pontuação de 25 a 17, um vídeo apareceu nas redes sociais capturando um momento privado entre o Chefes tight end e o ícone pop.

No vídeo, que rapidamente ganhou status viral, Kelce parece sussurrar algo para Swift em meio às festividades de Ano Novo. Apesar do casal se beijar no clipe, leitores labiais profissionais consultados pelo TMZ não conseguiram interpretar definitivamente Kelcepalavras devido ao desfoque do vídeo.

Taylor Swift e Travis Kelce se beijam na véspera de Ano Novo na frente de centenas de pessoas

Este momento intrigante segue o beijo que agitou a internet na pista de dança do mesmo evento, onde o vencedor de 12 Grammys Taylor Swift foi vista com os braços em volta do pescoço de Kelce enquanto ele a segurava pela cintura. A demonstração pública de afeto tem sido o assunto da cidade desde que anunciaram seu relacionamento em outubro.

Adicionando ao Véspera de Ano Novo intriga, uma foto de grupo da festa mostra o casal ao lado do quarterback do Chiefs Patrick Mahomes e sua esposa, Bretanha. O local do celebrado evento, no entanto, permanece desconhecido.

Alimentando ainda mais o fascínio do público, Kelce e Swift foram vistos em um passeio em KelceO luxuoso Rolls-Royce Ghost de US $ 400 mil em Kansas City, conforme capturado em fotos do The Daily Mail.

Swift estava no jogo Bengals-Chiefs pouco antes

Taylor Swift exibe a jaqueta letterman de Travis Kelce no jogo Chiefs vs.Twitter

Swift, um conhecido fã de futebol, compareceu ao Chefes de Bengala jogo em Estádio Ponta de Flecha só. A cantora de 34 anos ostentava notavelmente seu icônico lábio vermelho e uma jaqueta do time do colégio Chiefs desenhada por Jeff Hamilton, semelhante à que Kelce usou no dia de Natal. A presença de Swift no Chefes‘Jogo do dia de Natal contra o Invasoresjunto com sua mãe, Andrea Swift, também foi notada.

Rumores sugerem que o casal celebrou o Natal juntos em KelceA recém-adquirida mansão de US$ 6 milhões, junto com suas famílias, marcando um marco significativo em seu relacionamento.