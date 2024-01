Travis Kelce estará com Taylor Swift hoje na cerimônia do Globo de Ouro?

Taylor Swift e Travis Kelce têm sido quase inseparáveis ​​desde que começaram oficialmente a namorar em setembro, tornando-se rapidamente o próximo casal poderoso da América, tanto no showbiz quanto no esporte.

A cantora de Cruel Summer raramente foi vista em público sem Kelce nas proximidades, com o par apaixonado incapaz de tirar as mãos um do outro.

Além de passarem um tempo juntos em seu aniversário de 34 anos em dezembro, Rápido também passou o Natal e o Ano Novo com seu namorado, viajando por todo o país para garantir que seus horários estivessem alinhados.

Mas antes da cerimônia do Globo de Ouro no domingo, 7 de janeiro, Kelcea ausência será notável quando Rápido pisa no tapete vermelho com o que certamente será um vestido deslumbrante.

A compositora, que deu um breve hiato na Eras Tour, não está lá apenas para compensar os números. O filme que documenta sua turnê recorde é um dos oito filmes indicados ao prêmio Cinematic and Box Office Achievement, disputado pelos filmes de maior bilheteria do ano.

As outras candidatas ao prêmio são: Barbie; Guardiões da Galáxia Vol. 3; John Wick: Capítulo 4; Missão Impossível: Dead Reckoning Parte 1; Oppenheimer; Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha; e O filme Super Mario Bros.

Travis Kelce comparecerá ao Globo de Ouro?

Enquanto Rápido assistiu a quase metade dos jogos da temporada regular de 2023 no Arrowhead Stadium, Kelce é incapaz de retribuir o favor.

Tanto quanto Kelce gostaria de apoiar sua namorada, seu trabalho diário como tight end para o Chefes de Kansas City significa que ele deve ficar com a equipe para o jogo da semana 18 contra o Carregadores de Los Angeles. O pontapé inicial está agendado para 13h25 EST, enquanto o tapete vermelho começará às 14h EST.

Fontes teriam dito ao Page Six que Kelce planeja voar de volta para o Kansas com o resto de sua equipe imediatamente após o jogo.

E isso garantiria que ele não poderia aparecer no tapete vermelho com Rápido no Globo de Ouro em Los Angeles, embora provavelmente haja muito mais oportunidades para compensá-la e comemorar se ela levar o prêmio para casa.