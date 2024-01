Travis Kelce forçado a trocar de camisa após um embaraçoso mau funcionamento do guarda-roupa ao vivo no podcast

Óno último episódio do Podcast de Novas Alturas com Travis e Jason Kelce, Travis Kelce enfrentou choque e constrangimento quando percebeu que tinha um problema sério mau funcionamento do guarda-roupa.

Está tudo bem, Travis, todos nós já passamos por isso. Apenas talvez não ao vivo durante a gravação de um episódio altamente aguardado de um podcast no topo das paradas.

Travis Kelce transpira através da camisa

O irmão mais velho, Jason, que também ganhou as manchetes por ter tirado a camisa durante uma transmissão ao vivo recentemente, contou muitas piadas para o Chefes de Kansas City estrela.

“Não sei se isso é desidratado. Acho que você está hidratado demais!” ele brincou, criticando a escolha “arriscada” de seu irmão de uma camisa cinza que resultou em um resultado terrível manchas de caroço.

“Como você ajustou o termostato aí?”

Kelces trocam histórias de Buffalo

Depois que Travis encontrou algo novo para vestir, os dois puderam seguir em frente e discutir todo o alvoroço em torno de sua experiência compartilhada no Vitória no playoff do Chiefs sobre o Bills.

Jason detalhou a história de fundo com sua esposa Kylie Kelce antes de seu momento viral, enquanto Travis informou aos ouvintes o que Taylor Swift pensei nas travessuras de Jason.