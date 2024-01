Travis Kelce lança dúvidas sobre a possível aposentadoria do irmão Jason Kelce: ‘Ele ainda pode jogar’

Ta semana passada foi uma montanha-russa para Jason Kelceque tem lutado com a ideia de se aposentar após o Filadélfia Eagles foram eliminados de qualquer chance de Playoff. Embora ele tenha pensado em se aposentar nos últimos anos, avançar com a aposentadoria é um passo quase impossível para a maioria das estrelas da NFL. Poucos dias depois das imagens que fizeram as pessoas sentirem pena de Jason Kelce, ele apareceu em seu podcast para desabar novamente, mas desta vez recebendo o apoio de seu irmão. Travis Kelce é provavelmente quem entende o que seu irmão está passando atualmente.

Travis Kelce respondeu à pergunta de um repórter sobre a aposentadoria de seu irmão Jason

Ao contrário do que os sinais têm sido até agora, Travis Kelce estou disposto a fazer uma declaração que faça Águias os fãs se alegram um pouco. Essa alegria permanecerá pelo menos até que o próprio Jason Kelce faça qualquer tipo de declaração pública. Isto é o que Travis deixou cair durante uma conferência de imprensa na sexta-feira: “Acontece que ele se aposentou e ele realmente não disse nada disso. No final do jogo, acho que todos sentiram por ele sabendo que ele foi pensando muito sobre isso nos últimos anos. Foi legal ver todos apreciando quem ele tem sido ao longo dos anos na semana passada. Mas acho que o grandalhão ainda tem alguns anos se quiser.

Isso significa que Jason Kelce não está se aposentando?

Deve ser interessante ver o que Jason Kelce A reação é depois que esta bomba foi lançada por seu irmão. Se há alguém que sabe o que está pensando, esse alguém é definitivamente Travis. Estaremos extremamente vigilantes para ver se o mais velho dos irmãos Kelce faz algum tipo de anúncio sobre seu futuro. Mas, por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar e deixar Jason se acalmar depois de uma temporada difícil com o Filadélfia Eagles.