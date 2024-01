Travis Kelce mandou Justin Timberlake para o ar em uma celebração do golfe enquanto o cantor mostrava o momento hilário

DDurante uma aparição recente no programa The Tonight com Jimmy Fallon, Justin Timberlake compartilhou uma anedota hilariante envolvendo Travis Kelce que o deixou literalmente no ar.

Jimmy mencionou o torneio de golfe, provocando uma conversa cheia de risadas. No meio da discussão, Justin aproveitou a oportunidade para solicitar filmagens estendidas do torneio, pedindo especificamente o momento em que ele foi enviado voando por Travis Kelce.

O clipe estendido capturou de forma hilariante Justin subindo para uma colisão corporal comemorativa com Kelce, apenas para se encontrar quicando e caindo dramaticamente no chão.

O cantor de 42 anos, promovendo seu sexto álbum de estúdio, “Everything I Thought It Was”, aproveitou a oportunidade para mostrar seu relacionamento com o apresentador do programa, Jimmy.

A camaradagem da dupla dinâmica estava em plena exibição enquanto eles brincavam sobre um torneio de golfe em Las Vegas, onde enfrentaram as estrelas do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, 34, e Patrick Mahomes, 28.