Travis Kelce planeja anel de noivado para Taylor Swift… com diamantes do Super Bowl!

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce não está planejando propor Taylor Swift em breve, mas ele já está pensando em como será o anel de noivado e até quer incluir diamantes de seu Super Bowl anel, de acordo com Correio diário.

Kelce, 34, também quer gravar uma letra no anel de noivado. Correio diário escreveu que está focado em ganhar outro Super Bowl no momento, mas ainda está planejando seu futuro com ela.

“A carreira de Travis será o foco principal nas próximas semanas. Ele tem que fazer o trabalho. Ele quer outro anel do Super Bowl, mas é seguro dizer que há espaço para pensar em Taylor”, disse uma fonte não identificada próxima a Kelce supostamente disse Correio diário. “E quando se trata de Taylor, ele a ama e vê um futuro com ela e também pensou em como seria um anel para ela.

“Ele pensou em ter uma letra ou citação gravada na banda que fosse especial para os dois, e também flutuou usando alguns dos diamantes de seus anéis do Super Bowl na banda dela.”