Travis Kelce quebra a bolha dos Swifties: ele não tem planos de propor casamento em um futuro próximo

AOs rumores giram em torno de um possível envolvimento entre NFL estrela Travis Kelce e sensação pop Taylor Swiftfontes próximas ao casal reprimiram as especulações, enfatizando que não há proposta iminente no horizonte.

Insiders desmentiram relatórios recentes sugerindo que Kelce e Rápido estavam correndo para o altar, revelou meio de comunicação TMZ. Ao contrário do burburinho sobre engajamento, as fontes revelaram que Travis Kelce não tem planos de propor no futuro próximo.

Relatórios no início desta semana sugeriram uma possível noivado no início do verãomas de acordo com as informações mais recentes, isso está longe da realidade.

Taylor e Travis estão gostando das coisas como elas são

Fontes revelam que alguns indivíduos dentro de seus círculos íntimos veem o casal como ainda estando em um fase de lua de melsugerindo que pode ser muito cedo para prever um movimento em direção noivado.

Com “Tay Tay” embarcando em uma turnê internacional a partir de fevereiro, com duração de vários meses, e o Chefes de Kansas City Com compromissos de final de temporada apertados, o casal enfrenta o desafio de navegar em um relacionamento à distância.

Reconhecendo o estágio desafiador eles estão prestes a entrar, fontes alertam contra tirar conclusões precipitadas sobre um noivado, enfatizando a necessidade de ver como a dupla lida com a prolongada separação física.

O casal está em fase de descoberta

Ambos Rápido e Kelceque nunca estiveram noivos antes, parecem priorizar o desenvolvimento do seu relacionamento em detrimento das expectativas da sociedade.

A notícia refuta as afirmações de que amigos e familiares anteciparam uma anúncio de noivadodestacando que o casal ainda sente que tem “muito para descobrir” um sobre o outro antes de tomar tal passo significativo em seu relacionamento.