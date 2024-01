Travis Kelce revela a reação de Taylor Swift à exibição sem camisa de Jason durante as vitórias do Chiefs

Travis Kelce detalhes compartilhados sobre Taylor Swifta reação de seu irmão Jasãoas travessuras sem camisa durante o jogo entre o Chefes de Kansas City e a Notas de búfalo.

Em seu podcast “New Heights”, Jasão revelou que sua esposa, Kylieinstruiu-o a se comportar da melhor forma quando se encontrassem Taylor Swift pela primeira vez.

O técnico do Chiefs, Andy Reid, reage a Jason Kelce sem camisa ao lado de Taylor Swift

Apesar de deixar o que ele brincou ter sido a “pior” primeira impressão, Rápido parecia divertido e até encorajado Jasãocomportamento selvagem durante o jogo. Imagens de vídeo da suíte VIP mostraram Rápido dando Jasão um high-five e expressando entusiasmo.

“Bem, Tay disse que ela absolutamente te amava”, Travis observado.

Enquanto Kylie tentou controlar o marido, Jasão mais tarde, docemente, trouxe duas meninas para conhecer Rápidocriando uma experiência memorável para eles.

Jasão recebeu comentários divertidos de sua família, com seu filho do meio observando: “Os seios do papai estão aparecendo!”

Gostei da vitória do Chiefs

Rápido parecia apreciar Jasãotravessuras, tornando o encontro um momento alegre e agradável para todos os envolvidos.

Depois de Chefes de Kansas City‘vitória contra o Contas, Rápido e Kylie Mahomes foram retratados em uma pose próxima e afetuosa em fotos compartilhadas por Patrick Mahomes‘ esposa, Brittany Mahomes.

A foto do grupo, que incluía Rápido, Kyliee amigo de longa data Cara Delevingnefoi legendado por Bretanha com, “Fui lá, fiz isso, para o próximo.”

Na história do Instagram, Rápido parecia elegante em um gorro vermelho e uma jaqueta Gant Blank Canvas Project x Kilo Kish Boucle Varsity de US $ 1.800.