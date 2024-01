Travis Kelce revela o motivo pelo qual fez o gesto do coração para zombar dos fãs do Buffalo Bills

Ódentre os muitos momentos virais do Chefes de Kansas City contra Búfalo Bills’ jogo, talvez um dos menos reconhecidos tenha sido quando Travis Kelce fez um gesto com a mão do coração para os fãs furiosos do Bills. Cada vez que Bufflo recebe a visita de rivais, os torcedores deixam claro que farão tudo o que estiver ao seu alcance para tornar sua presença conhecida. Foi exatamente isso que eles tentaram fazer com Travis Kelce, que acabou se tornando sua queda durante o jogo. Esse momento foi considerado uma provocação por muitos, mas Travis quis deixar claro que tudo o que ele queria era espalhar o amor. Porém, ele também sabia que qualquer gesto que fizesse poderia ser considerado uma provocação. Os jogos dos playoffs da NFL podem ser um pouco turbulentos às vezes.

Jason Kelce comemora o touchdown de Travis Kelce arrancando a camisa e pulando no meio da multidão

Durante o ‘Novas alturas‘ podcast na quarta-feira, Jason Kelce perguntou sobre esse gesto e o ambiente hostil dos fãs do Buffalo Bills. Travis disse: “Sim, cara, eu tinha que espalhar o amor, querido. Você sempre tem que espalhar esse amor, querido. Compreensivelmente. É um jogo de futebol. Os Bills, entrando em sua casa, querem deixar tudo turbulento. Conseguiu um pouco desrespeitoso? Mil por cento. Não vou retransmitir isso, mas algumas coisas foram ditas sobre a família. Algumas coisas bastante inapropriadas foram ditas sobre Pat Mahomes. Foi muito maluco. Eu só queria ter certeza [they] sabia que não era mútuo. Eu não odeio vocês como vocês nos odeiam. É tudo amor, amor.”

A seguir, Travis Kelce joga contra os Ravens

Sabendo o quão hostis podem ser as bases de fãs rivais, o Kansas City Chiefs terá que fazer uma viagem a Maryland para jogar contra o Baltimore Ravens. Será o jogo final da Conferência AFC logo antes do Supr Bowl. Quem ganhar leva o ingresso para o evento principal. Travis Kelce já sabe que os fãs o aguardarão com mais hostilidades. Como o time da NFL de maior sucesso da última década, esses Chiefs são odiados e vaiados onde quer que vão. Mas Travis Kelce quer que todos saibam que o sentimento não é mútuo, principalmente porque ele geralmente tende a rir por último.