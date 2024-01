Travis Kelce revela seus surpreendentes planos pós-aposentadoria: “Acho que iria gostar”

Aposentadoria não parece estar em Travis Kelce planos. Bem, não agora. “Não tenho motivos para parar de jogar futebol”, explicou o tight end em entrevista coletiva antes do jogo de playoff do time contra o Golfinhos de Miami. “Adoro isso, ainda temos sucesso e chegamos com a mentalidade certa. Adoro o desafio que isso me dá todos os dias para tentar estar no meu melhor. Como eu disse, não tenho vontade de parar em nenhum momento breve.”

Isso não significa que o pensamento não tenha passado pela sua cabeça. Na verdade, parece que o mais novo dos dois irmãos Kelce pode teralguma inclinação para o que deseja fazer em sua carreira pós-futebol.

Travis Kelce explica quais são seus planos de carreira pós-futebol

Quando questionado sobre o que estaria fazendo se não estivesse jogando futebol, Kelce deixou escapar seus possíveis planos. “Tive a sorte de fazer algumas coisas fora do mundo dos esportes que tenho gostado de fazer, como aparecer diante das câmeras. O [Saturday Night Live] essas coisas meio que abriram uma nova felicidade e talvez uma nova carreira para mim. Mas é engraçado até para mim dizer isso neste momento da minha carreira, porque ainda está muito mais longe do que está agora”, disse o jogador.

Apesar de ser um veterano aos 34 anos, Travis continua a ser um dos tight ends mais produtivos da liga e ele não está mostrando nenhum sinal de desaceleração. Mesmo assim, a especulação sobre a reforma ainda é abundante.