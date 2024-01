Travis Kelce se casou com Taylor Swift? NFL chama a estrela dos Chiefs de ‘Travis Swift’ em vídeo

Travis Kelce e Taylor Swift relacionamento conquistou o mundo do futebol americano, tanto que o A NFL parece pensar que se casou.

O casal namora desde setembro, com Swift fazendo diversas aparições em Estádio Ponta de Flecha para ver seu namorado em ação.

Kayla Nicole, ex de Travis Kelce, parece estar mandando uma mensagem aos fãs de Taylor SwiftTik Tok

Rápido até foi mostrado no jumbotron, como foi durante a vitória por 27-17 sobre o Patriotas da Nova Inglaterra.

Rumores especulando que Kelce, 34, poderia propor casamento ao cantor do Cruel Summer com um anel se intensificaram ultimamente, mas o último erro da NFL tornaria tal exercício inútil.

Por que? Porque segundo eles, Kelce já adotou seu sobrenome.

Em um novo vídeo divulgado pela conta oficial da liga no X, antigo Twitter, o narrador discute o empate do playoff de sábado entre o Chefes e Miami Dolphins. Escusado será dizer que Kelce’s sua boa forma lhe rendeu uma menção enquanto o vídeo detalha as estatísticas do tight end.

Mas ele não é referido como Kelce. Em vez disso, o homem no vídeo pode ser ouvido referindo-se curiosamente a ele como ‘Travis Swift’e não está claro se é um lapso de língua ou uma tentativa consciente de humor.

O clipe diz: “Os Dolphins não bloquearam wideouts este ano… eles desistiram de uma taxa de 108,3 para tight ends, sete touchdowns, apenas uma escolha, e agora eles enfrentam Travis Swift…Kelce.”

NFL criticada como ‘pouco profissional’

Alguns fãs nas redes sociais acreditaram que a mudança foi deliberada e “pouco profissional” para rotular erroneamente Kelceenquanto Os fãs de Swift elogiaram a mudança à medida que a excitação aumenta com o romance de quatro meses.

Parte do ritual pré-jogo agora é reunir informações sobre se Rápido estará na torcida, já que participou de nove jogos até agora para provar sua devoção ao Kelce.

Na verdade, o Chefes parecem gostar de tê-la junto, apresentando o indicado ao Globo de Ouro em seu vídeo de pré-visualização dos playoffs, que teve como tema um filme Hallmark.

Pode ser uma das últimas vezes que ela poderá assistir a um jogo na pós-temporada, já que seu Eras Tour, que foi pausado para permitir um descanso merecido a Swift, será retomado em fevereiro.