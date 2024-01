Travis Kelce se prepara para defender Taylor Swift sobre a piada desagradável de Jo Koy no Globo de Ouro

Taylor Swift pode estar se arrependendo de sua decisão de comparecer ao Globos dourados sobre o namorado dela Travis Kelce jogo com o Chiefs contra os Chargers na noite de domingo.

Taylor Swift não gostou da piada de Jo Koy no Globo de Ouro

Swift esteve presente na prestigiada cerimônia de premiação após seu filme ‘Taylor Swift: a turnê Eras’ foi indicado na categoria Cinematic and Box Office Achievement, junto com outros filmes de grande sucesso como Barbie, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e John Wick: Capítulo 4, entre outros.

A noite da cantora de ‘Cruel Summer’ azedou depois que ela se encontrou recebendo várias piadas do comediante Jo Koy. Foi relatado que Koy não era realmente o apresentador titular e conseguiu o show depois vários nomes de alto perfil recusaram.

E é justo dizer que ele não cativou exatamente o público com seu humor. Swift certamente não viu o lado engraçado. Em determinado momento da noite, o comediante dirigiu-se a Swift com uma piada relacionada ao seu novo romance com Travis Kelce. “A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL é que no Globo de Ouro temos menos fotos de Taylor Swift”, disse ele. A câmera então girou para Swift, que parecia completamente impressionado, olhando de volta com raiva.

Kelce abordará o momento no podcast New Heights



A piada gerou muitas respostas nas redes sociais. Tem havido muita especulação sobre se o namorado Kelce pode falar em defesa de seu parceiro.

O próximo episódio deles Podcast de Novas Alturas deve ir ao ar na quarta-feira, e muitos acreditam que Kelce discutirá o incidente com seu irmão Jason. Não se sabe se Kelce ficou ofendido com os comentários, mas dada a natureza aberta de seu podcast, a maioria acredita que isso será discutido de uma forma ou de outra.