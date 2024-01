Travis Scott dá ao zelador US$ 5 mil para tirar uma noite de folga e curtir um show

Travis Scott aparentemente, não gosta de locais de concerto ordenando aos funcionários que limpem o suor do mosh pit – e quando ele percebeu isso acontecendo em Miami, ele ofereceu a um zelador o melhor PTO!!!

Ele imediatamente interrompeu o show e questionou os motivos do local para fazer o cara manchar a essência de seu mosh pit.

Travis então ordenou ao zelador que largasse o esfregão e aproveitasse o resto do show como fã – porque ele estava pagando US$ 5 mil para fazer isso!!!

O Utopia Tour tem animado o ânimo há meses – basta perguntar 50 centavosfilho Lilásque parecia estar amando o set ao vivo do rapper “I Know” mais do que os movimentos de seu próprio pai no palco !!!