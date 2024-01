Treinadores e executivos concordam: quais são as previsões para este fim de semana de jogos do Campeonato?

AÀ medida que os playoffs da NFL se desenrolam, o cenário está montado para o fim de semana do campeonato, apresentando os melhores times da liga disputando uma vaga no Super Bowl LVIII. Entre eles estão três times com recordes impressionantes na temporada regular, com exceção do Kansas City Chiefs, com 11 vitórias, bicampeão do Super Bowl nos últimos quatro anos.

Para os fãs de quarterbacks famosos, o Campeonato AFC apresenta um confronto atraente entre duas vezes MVP Patrick Mahomes e potencial MVP duas vezes Lamar Jackson.

Se a defesa for sua preferência, o Corvos de Baltimore, Chefes de Kansas Citye São Francisco 49ers classificado entre os três primeiros em pontos permitidos, contrastando com o 23º colocado Leões de Detroit. Aqueles inclinados ao jogo de corrida encontrarão intriga, com os Ravens, 49ers e Lions classificados entre os cinco primeiros em jardas corridas totais, enquanto os Chiefs estão em 19º.

A narrativa do azarão acrescenta outra camada à emoção, já que os Leões, que recentemente conquistaram vitórias consecutivas nos playoffs pela primeira vez desde 1957, almejam sua aparição inaugural no Super Bowl.

Quais são as previsões dos treinadores?

Para avaliar o ritmo dos próximos confrontos, um painel de oito treinadores e executivos de equipes da NFL compartilhou suas previsões. No Campeonato AFC, o Baltimore Ravens (13-4) enfrenta o Kansas City Chiefs (11-6). O painel favorece fortemente os Ravens, com sete votos a um. Os Ravens, em uma onda de sucesso, são vistos como uma força imparável, liderada pelo quarterback Lamar Jackson e fortalecida por uma defesa formidável que liderou a liga com 60 sacks.

“Mahomes terá que jogar fora de si”, disse um executivo. “Baltimore deve vencer, a menos que Lamar comece a virar o jogo.”

No Campeonato NFC, o San Francisco 49ers (12-5) enfrenta o Detroit Lions (12-5). O 49ers garantem a maioria dos votos com seis a dois, refletindo a confiança em seu time mais completo e uma defesa difícil de marcar. Embora os Leões apresentem um jogo de corrida formidável, os 49ers são considerados capazes de explorar vulnerabilidades defensivas.

“Acho que (Kyle) Shanahan (técnico dos Niners) moverá o bolso o suficiente para manter (Purdy) limpo e criar capturas e corridas que irão para grandes jardas”, disse um treinador.

Olhando para o Super Bowl LVIII, as primeiras previsões do painel preveem um confronto final entre o Baltimore Ravens e o San Francisco 49ers. Os Ravens, elogiados como o melhor time geral, são vistos como jogadores do melhor futebol, o que os torna os favoritos decisivos do Super Bowl caso saiam vitoriosos contra os Chiefs.