Trio de fãs do Kansas City Chiefs é encontrado morto do lado de fora da casa de um amigo

A uma história chocante surgiu no Missouri, onde três Chefes de Kansas City fãs foram encontrados congelados até a morte no quintal da casa de um amigo que diz não ter conhecimento de sua presença lá.

O advogado do réu disse que a tragédia era novidade para o proprietário, apesar dos corpos terem sido encontrados dois dias depois de os torcedores terem vindo assistir a um jogo Chefes jogo.

O Departamento de Polícia de Kansas City já disse à Fox News que não acredita que tenha havido qualquer crime envolvido na morte de um homem de 38 anos. Ricky Johnson36 anos Clayton McGeeney e 37 anos David Harrington.

O jogo em questão foi no dia 7 de janeiro, quando o Chiefs enfrentou o Los Angeles Chargers. De acordo com o anúncio da polícia, os corpos dos homens foram descobertos às 21h51 do dia 9 de janeiro, depois que a noiva de um homem solicitou um cheque da previdência.

Polícia não suspeita de crime

Um homem foi encontrado na varanda dos fundos, congelado até a morte, enquanto os outros dois estavam no quintal.

“Em primeiro lugar, este caso NÃO está 100% investigado como homicídio”, disse o Capitão Jake Becchina do Departamento de Polícia de Kansas City disse à Fox News Digital.

“Não houve nenhuma prisão [or] acusações e ninguém está sob custódia. Não há ameaças ou preocupações específicas para a comunidade vizinha neste momento”, disse Becchina. “O residente da casa cooperou com os detetives no dia em que o falecido foi descoberto”.

A vizinha Suzanne Reichart disse à FOX 4 que não tinha ideia de que os três homens estavam em perigo do outro lado da rua.

“É muito assustador porque não ouvi nada. Estou em casa a maior parte do tempo, mas não ouvi nada”, disse Reichart.

“É meio perturbador. Faz você se perguntar o que está acontecendo”, continuou Reichart. “Mas se ainda não sabemos, poderia ter sido CO? Ficou frio de repente.”