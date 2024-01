Tristan Thompson suspendeu 25 jogos por violar o programa antidrogas da NBA

Tristan Thompson será afastado dos jogos da NBA em um futuro próximo… a liga acabou de aplicá-lo com uma grande suspensão depois de dizer que ele violou seu programa antidrogas.

De acordo com a NBA, o atacante do Cleveland Cavaliers testou positivo para substâncias proibidas ibutamoren e SARM LGD-4033… e agora ele será impedido de jogar nos próximos 25 jogos do time por causa disso.