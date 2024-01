Tristan Thompson suspenso por 25 jogos pela NBA após teste de drogas positivo

Cavaliers de Cleveland estrela Tristan Thompson foi suspenso pela NBA por 25 jogos por violar o programa antidoping da liga.

Um comunicado divulgado pela NBA na terça-feira revelou que Thompson testou positivo para duas substâncias proibidas, ibutamoren e SARM LGD-4033. Ambos são considerados medicamentos para melhorar o desempenho pela NBA.

Ele não poderá jogar contra o Milwaukee Bucks na noite de quarta-feira, quando a suspensão entra em vigor imediatamente.

A NBA concordou em interromper os testes de maconha em jogadores em abril de 2023, dando continuidade à decisão da liga de interromper os testes em março de 2020 devido à pandemia. Mas continuaram os testes aleatórios de drogas para hormônio de crescimento humano e melhoradores de desempenho.

Além disso, a liga reserva-se o direito de realizar testes para o que chama de “drogas de abuso”, como metanfetamina, opiáceos e cocaína.

ThompsonA suspensão do clube durará até meados de março, o que deixará os Cavaliers com ainda menos opções do que têm atualmente à disposição. O jogador de 32 anos não receberá remuneração durante a ausência de 25 jogos.

Um momento difícil para os Cavaliers

Sem Thompsono Cavaleiros ficam com Jarrett Allen, Damian Jones e Isaiah Mobley como opções para jogar no centro.

Thompson concordou com um contrato de um ano para voltar ao Cavs, franquia onde passou os primeiros nove anos de carreira e onde conquistou um campeonato em 2016.

Em 36 jogos nesta temporada, Thompson teve média de 3,8 pontos e 3,9 rebotes em cerca de 12,4 minutos por jogo. Seu melhor desempenho ocorreu no mês passado contra o Mágico de Orlandojá que a estrela experiente perdeu 10 pontos e 13 rebotes em 29 minutos, o melhor da temporada.

O Cavaleiros estão com 26-15 na temporada, o quarto melhor recorde da Conferência Leste, e provaram ser um dos times em melhor forma da liga nas últimas semanas. Mas resta saber como eles vão lidar com a situação sem um colaborador na linha de frente nas próximas semanas, após perder Thompson.