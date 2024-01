Trump garante vitória esmagadora nas prévias de Iowa, enquanto campanha de DeSantis alega interferência da mídia

DOnald Trump venceu decisivamente as prévias de Iowa na segunda-feira, com seus rivais mais próximos definhando muito atrás, uma vitória crucial que reforça o controle do ex-presidente sobre seu partido no início da luta pelo Partido Republicano pela indicação de 2024.

Não ficou imediatamente claro quem ficaria em segundo lugar, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ou a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley. Os eleitores do Caucus enfrentaram condições de condução perigosas e frias com risco de vida para participarem em reuniões que se desenrolaram em centenas de escolas, igrejas e centros comunitários em todo o estado.

Os resultados são apenas os primeiros no que será um esforço de um mês para Trump garantir a nomeação do Partido Republicano pela terceira vez consecutiva. Mas a vitória envia uma mensagem inequívoca ao Partido Republicano de que a nomeação cabe a Trump perder e cristaliza o desafio que os seus oponentes republicanos enfrentam.

Trump já estava ansioso por um possível confronto nas eleições gerais contra o presidente Joe Biden enquanto se dirigia a centenas de apoiadores em um local de convenção política no Horizon Events Center em Clive, Iowa.

“Ele está destruindo totalmente o nosso país”, disse Trump sobre Biden. “Éramos uma grande nação há três anos e hoje as pessoas riem de nós.”

A equipe de Biden, entretanto, anunciou que ele e o Comitê Nacional Democrata arrecadaram mais de US$ 97 milhões no último trimestre de 2023 e terminaram o ano com US$ 117 milhões no banco, um esforço para demonstrar como Biden está se preparando para uma possível revanche enquanto Trump está competir nas primárias.

DeSantis e Haley estão competindo para emergir como a melhor alternativa ao ex-presidente. Haley espera competir vigorosamente em New Hampshire, onde espera ter mais sucesso com os eleitores independentes do estado antes das primárias de 23 de janeiro. DeSantis irá para New Hampshire na terça-feira somente depois de uma parada na Carolina do Sul, um reduto conservador onde a disputa de 24 de fevereiro pode ser crucial.

Enquanto isso, Trump deveria voar para Nova York na noite de segunda-feira para poder comparecer ao tribunal na terça-feira, enquanto um júri está prestes a considerar se ele deveria pagar danos adicionais a um colunista que no ano passado ganhou um prêmio de US$ 5 milhões do júri contra Trump por abuso sexual. e difamação.

Ele então voará para New Hampshire, o próximo estado no calendário das primárias republicanas, para realizar um comício na noite de terça-feira.

Iowa é um indicador desigual de quem acabará por liderar os republicanos nas eleições gerais. A vitória de George W. Bush em 2000 foi a última vez que um candidato republicano venceu em Iowa e se tornou o porta-estandarte do partido.

Trump mostrou uma força significativa entre as comunidades urbanas, pequenas cidades e rurais de Iowa, de acordo com a AP VoteCast. Ele também teve um bom desempenho com cristãos evangélicos e aqueles sem diploma universitário. E a maioria dos participantes do caucus disse que se identifica com o movimento “Make America Great Again” de Trump.

Uma fraqueza relativa de Trump surge nos subúrbios, onde apenas cerca de 4 em cada 10 o apoiavam.

AP VoteCast é uma pesquisa com mais de 1.500 eleitores que disseram que planejavam participar das convenções. A pesquisa é conduzida pelo Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC.

O empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson também estiveram nas urnas em Iowa, assim como o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, que suspendeu sua campanha na semana passada.

O sucesso de Trump conta uma história notável de um Partido Republicano que não quer ou é incapaz de superar um favorito falho. Ele perdeu para Biden em 2020, depois de alimentar o caos quase constante enquanto estava na Casa Branca, culminando com um ataque mortal de seus apoiadores ao Capitólio dos EUA. No total, ele enfrenta 91 acusações criminais em quatro processos criminais.

A Suprema Corte dos EUA está avaliando se os estados têm a capacidade de impedir Trump de votar por seu papel no desencadeamento da insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. E ele enfrenta julgamentos criminais em Washington e Atlanta por seus esforços para anular as eleições de 2020.

Apesar de tudo, Trump usou intencionalmente os seus problemas jurídicos como um trunfo político.

Só na última semana, Trump optou por abandonar a campanha em duas ocasiões distintas para comparecer voluntariamente perante juízes em Nova Iorque e Washington. Em ambos os casos, dirigiu-se aos meios de comunicação logo a seguir, assegurando que a cobertura nacional do seu drama jurídico tornaria mais difícil a penetração dos seus rivais republicanos no Iowa.

Trump também tem feito cada vez mais eco de líderes autoritários e enquadrado a sua campanha como uma campanha de retribuição. Ele falou abertamente sobre usar o poder do governo para perseguir os seus inimigos políticos. Ele aproveitou repetidamente a retórica usada uma vez por Adolf Hitler para argumentar que os imigrantes que entram ilegalmente nos EUA estão “envenenando o sangue do nosso país”. E ele recentemente compartilhou uma nuvem de palavras na semana passada em sua conta de mídia social destacando “vingança”, “poder” e “ditadura”.

As contestações legais de Trump parecem ter causado poucos danos à sua reputação, uma vez que as acusações são vistas através de lentes políticas.

Cerca de três quartos dizem que as acusações contra Trump são tentativas políticas para enfraquecê-lo, em vez de tentativas legítimas de investigar questões importantes, de acordo com a AP VoteCast.

Enquanto isso, os participantes do caucus de Iowa foram forçados a enfrentar as temperaturas mais frias da história do caucus, enquanto os meteorologistas alertavam que “ventos perigosamente frios” tão baixos quanto 45 graus abaixo de zero Fahrenheit eram possíveis até o meio-dia de terça-feira. As condições, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, podem causar “congelamentos e hipotermia em questão de minutos se não estivermos devidamente vestidos para as condições”.