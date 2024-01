Tua Tagovailoa tem ‘total confiança’ em si mesmo após derrota nos playoffs para o Chiefs

Golfinhos quarterback Tua Tagovailoa foi alvo de críticas após MiamiA derrota no final da temporada por 26-7 para o Chefes de Kansas City no sábado à noite – mas o NFLO líder de jardas em passes de 2023 permanece confortável e confiante em si mesmo, apesar da derrota decepcionante.

“Eu não sinto nenhuma pressão“, Tagovailoa disse aos repórteres depois do Fim de semana super curinga perda. “Tenho total confiança em mim mesmo. Tenho total confiança no que sou capaz de fazer pela nossa organização. Fora disso, estamos nos concentrando nesta noite e no que aconteceu. Vamos ferver isso e ver o que podemos fazer para melhorar no próximo ano.”

O capacete de Patrick Mahomes quebra durante o jogo wild card contra o Miami Dolphins

O desempenho de Tagovailoa em um dos maiores palcos da NFL – 20/39 passes para 199 jardas, junto com um touchdown e uma interceptação – pode não inspirar muita confiança do técnico principal Mike McDaniel que a primeira vez Pro Bowl seleção pode levar Miami aonde deseja: o Super Bowl. Isso configura um 2024 fascinante para os Dolphins, já que Tagovailoa enfrenta potencialmente sua última temporada com a franquia que o convocou na primeira rodada em 2020.

A decisão dos Golfinhos no Tua

A partir de agora, Tagovailoa entrará na próxima temporada cumprindo o quinto e último ano de seu contrato de estreia, que exige que ele faça US$ 23 milhões em salário. Este número supera o que outros quarterbacks do quinto ano Joe Burrow (US$ 55 milhões por ano) e Justin Herbert (US$ 52 milhões) ganhará, pois esses dois já assinaram megaextensões com o Cincinnati Bengals e a Carregadores de Los Angelesrespectivamente.

McDaniel e gerente geral Chris Grier terão que decidir se estão dispostos a se comprometer com Tagavailoa na forma de um contrato de US$ 250 milhões ou se seu teto como ofensa é limitado pelo quarterback. Embora a noite de sábado tenha sido a estreia de Tagovailoa nos playoffs da NFL, o ex- Alabama estrela tem sido rotineiramente criticada por sua incapacidade de jogar fora da estrutura do ataque, enquanto os recebedores Monte Tyreek e Jaylen Waddle foram creditados – às custas de Tagovailoa – por revitalizar Miami como um time do calibre dos playoffs.

Oportunidade perdida para Miami

Para os Dolphins, perder para o Chefes no frio Estádio Ponta de Flecha não era assim que a temporada de 2023 deveria terminar. Miami teve o segundo melhor ataque da NFL durante a temporada regularmas Cidade de Kansas silenciou-o com um efeito devastador no sábado – e mandou os Dolphins para casa sem uma vitória nos playoffs mais uma vez, depois que as dificuldades no final da temporada custaram ao Miami um cobiçado AFC Leste título.

A última vitória do Miami nos playoffs continua sendo uma vitória na rodada curinga sobre o Colts de Indianápolis sobre 30 de dezembro de 2000 – quando Tagovailoa tinha dois anos. Desde então, os Dolphins perderam cada um dos últimos seis jogos dos playoffs, e nem mesmo um ataque que somou 70 pontos em um jogo apenas alguns meses atrás poderia quebrar a derrapagem.