Tucker Carlson parabeniza Don Lemon pelo novo programa do X, apesar da carne passada

Tucker Carlson dar Dom Limão definitivamente não concordo com muitas coisas, mas isso não impediu o ex-âncora da Fox News de parabenizar Don por se juntar a ele no Time X.

Como você sabe, Don firmou parceria com X – antigo Twitter – na terça-feira, onde terá um novo programa de 30 minutos transmitido na plataforma 3 vezes por semana, e que ocorre após sua demissão da CNN no ano passado.

A coisa toda foi parecida com a situação do Tucker, já que ele já tem um programa no X. Lembre-se, os dois foi demitido no mesmo dia, e Tucker estendeu um ramo de oliveira para o cara, apesar de sua briga de longa data … dizendo a ele: “Parabéns. É um novo mundo.”