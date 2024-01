Tucker Carlson pode ser persuadido a concorrer como vice-presidente de Trump, dizem fontes

Agora, fontes com conhecimento direto nos dizem que Tucker não mudou explicitamente esse tom em torno daqueles de seu círculo íntimo – mas também nos disseram que há um sentimento de vários em sua órbita de que ele poderia realmente ser convencido a mergulhar com Trump. , se a situação fosse difícil.

Nossas fontes dizem que as pessoas no mundo de Trump têm criticado o nome de Tucker internamente – e até nos disseram que há alguns substitutos de Trump pressionando-o silenciosamente nos bastidores. Na verdade, as nossas fontes dizem que o próprio Donald falou com entusiasmo sobre TC.