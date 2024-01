Ty Law diz que JJ McCarthy será o melhor QB de Michigan de todos os tempos se vencer Washington

TMZSports. com

Se JJ McCarthy é capaz de obter a vitória vs. Washington na noite de segunda-feira, ele será considerado o melhor quarterback do Wolverines DE SEMPRE – pelo menos, é o que diz Lei Ty .

O Hall da Fama do Futebol Profissional e ex-astro de Michigan deixou claro TMZ Esportes que tudo o que McCarthy precisa fazer a partir daqui para reivindicar o título de UM GOAT é simplesmente vencer os Huskies.

“Se ele conseguir isso”, disse o ex-defensivo, “quer saber, ele ficará sozinho sendo o único quarterback invicto na história do programa”.

Harbaugh certamente não seria alguém que brigaria com Ty sobre o assunto – ele disse após a vitória do Michigan no Rose Bowl sobre o Alabama que McCarthy já é o melhor dos Wolverines de todos os tempos.