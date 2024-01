Tyreek Hill demite ‘estúpido’ que entrou com os papéis do divórcio

Tele Golfinhos de Miami‘receptor amplo, Monte Tyreekrecentemente demitiu um membro da equipe por preencher os papéis do divórcio e o descreveu como um “estúpido” durante dois meses caóticos que viram sua temporada na NFL desmoronar, sua casa pegar fogo e o início do processo de divórcio.

RELACIONADO:

Ele, ou mais precisamente um membro de sua equipe, apresentou os papéis na segunda-feira, 22 de janeiro, mas em uma rápida reviravolta anunciou que o casal não vai se divorciar e que foi um erro total pelo qual houve consequências.

“Agora, muitas pessoas estiveram no meu negócio ultimamente, eu e Keenegócio”, Colina disse sobre ele e sua esposa para Hard Knocks. “E eu só tenho que dizer que é uma merda, muitas das nossas coisas são de registro público, mas a portas fechadas muitas pessoas também foram demitidas por apenas fazerem coisas sem o nosso sim.

“É uma pena que eu e minha esposa tenhamos que passar por isso. Tipo, sim, os registros públicos dizem isso e agora estamos em condições de consertar isso. é uma merda.”

Para ser justo, Colina não perdeu tempo em criticar as alegações, escrevendo que eles são casados ​​​​e felizes no X.com, antigo Twitter, antes de compartilhar uma foto deles na plataforma Instagram, de propriedade da Meta. Então, é uma ação do momento ou uma falha de comunicação bizarra?

Felizmente casado

Ele foi casado com Keita Vaccaro desde novembro de 2023, depois que a dupla ficou noiva em julho de 2021 diante de seu advogado, Gary Celettitentaram apresentar os documentos do divórcio no condado de Broward, Flórida, depois de apenas 76 dias juntos.

O casamento deles, apesar do noivado de quase 18 meses, aconteceu de forma um tanto espontânea, quando a estrela da NFL revelou a decisão impulsiva de se tornar um casal.

“Eu passava muito tempo com meus filhos” Colina disse aos repórteres logo após o casamento em novembro. “Passei muito tempo com ela e a conversa simplesmente surgiu.

“Eu estava tipo, ‘Querida, estamos noivos há tanto tempo, você está pronto para dar o nó?’ Isso meio que a pegou desprevenida.

“Ela não acreditou em mim porque estamos noivos desde 2021. Foi tipo, ‘OK, vamos lá.’ Ela disse, ‘Mostre-me que você é real.’ E nós conseguimos.”