Tyreek Hill diz que ainda é casado, apesar do pedido de divórcio

Os registros do tribunal mostram Monte Tyreek pediu o divórcio de sua esposa esta semana – menos de três meses depois de se casarem inicialmente – mas a estrela do Miami Dolphins está inflexível de que ainda está casado e feliz.

Os registros do condado de Broward, na Flórida, mostram que Hill apresentou a petição para a dissolução de seu casamento de Cozinheiro Vaccaro é segunda-feira.

Mas, na terça-feira, ele insistiu que ele e Keeta ainda estão juntos… apesar do pedido.

“Cara, não, não fizemos isso”, disse Hill em sua página X em resposta a uma denúncia de que ele havia pedido o divórcio, “então não coloque isso no ar !!! caminho.”

As tentativas de entrar em contato com o advogado de Hill para comentar o assunto na terça-feira não tiveram sucesso.

Ele falou poucos dias depois sobre o casamento com os repórteres, dizendo que sentia que já era “já era hora” de se casar.

Os dois, no entanto, tiveram que administrar uma crise em sua casa em Southwest Ranches no início deste mês… lidando com um grande incêndio que eclodiu em um de seus quartos.