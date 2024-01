Tyreek Hill envia uma mensagem para Kanye West após ser questionado sobre o tratamento que deu a Bianca Censori

NEstrela FL Monte Tyreek tinha algumas palavras de conselho escolhidas para Kanye West depois que ele foi flagrado reclamando de um repórter em uma filmagem que se tornou viral nas redes sociais. O Golfinhos de Miami wide receiver entrou em contato com X, anteriormente conhecido como Twitter, com sua própria tática para evitar a mídia, sugerindo que o rapper do College Dropout deveria considerar levar iscas em público com ele.

Como um dos maiores nomes não-zagueiros do NFLHill está acostumado a ficar fora dos holofotes.

E depois de ver um vídeo de West colidindo com os paparazzi nas ruas de Los Angeles, o jovem de 29 anos decidiu dar suas palavras de sabedoria ao polêmico músico.

“Basta alguém sair antes de você andar assim, eles nunca saberão”, disse Hill, citando o post de West.

O homem de 46 anos esteve envolvido em vários conflitos com os paparazzi e passou a vestir uma roupa toda preta completa com uma máscara para esconder o rosto.

Em sua última briga, o rapper Yeezus foi questionado sobre sua esposa, Censores Biancadepois que surgiram preocupações sobre seu estilo de vida morando com West.

O repórter do TMZ pode ser ouvido dizendo: “Kanye, Bianca tem livre arbítrio. Algumas pessoas dizem que você está controlando”.

No entanto, a artista de Chicago arrancou o telefone da mão dela e começou a reclamar sobre o livre arbítrio, dizendo ao repórter que não tinha o direito de perguntar a ele sobre Censori enquanto ele saía para participar de um evento organizado por Charles Wilson.

Bianca Censori está sendo controlada por Kanye West?

West foi acusado de controlar Censori ao banir sua esposa australiana das redes sociais. A estrela de “Jesus Walks”, conhecida por seu comportamento errático, está supostamente mantendo Censori longe do mundo digital para protegê-la de comentários negativos.

A arquiteta e modelo, de 29 anos, despertou temores entre seus amigos de que a pessoa que eles conheceram parece ter desaparecido devido à influência autoritária de West.

Uma fonte próxima revelou que Censori, que já foi ativa nas redes sociais, foi proibida de se envolver no mundo online por seu marido.

“Ele a convenceu de que, já que ela é uma estrela agora, ela deve permanecer um mistério e isso é assustador para aqueles que a conhecem, pois parece outra forma de controle”, disse uma fonte à mídia.