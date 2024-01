Tyreek Hill torce pelos Chiefs enquanto eles derrotam os Ravens para chegar a outro Super Bowl

Golfinhos de Miami receptor amplo Monte Tyreek acessou o X (Twitter) no domingo para comemorar o Chefes de Kansas City derrotando o Corvos de Baltimore no Campeonato da Conferência AFC no M&T Bank Stadium para chegar ao segundo Super Bowl desde que ele deixou a franquia.

RELACIONADO:

Hill, 29, ganhou um ringue com os Chiefs antes de partir para Miami em busca de um salário maior. Márquez Valdés-Scantliing é apenas um dos vários receptores necessários para substituir o “Cheetah”.

Brittany Mahomes palhaçou Tyreek Hill no Instagram sem dizer uma palavra

“O que vocês têm a dizer sobre o MVS agora”, tuitou Hill.

Valdes-Scantling, 29, recebeu muitas críticas ao longo da temporada por várias quedas, mas conseguiu alguns passes, inclusive para congelar o jogo, contra o Baltimore.

Tyreek Hill deve sentir falta de Patrick Mahomes, Andy Reid

Hill tem um excelente treinador em Mike McDaniel e um quarterback competente em Tua Tagovailoamas ele deve sentir falta Patrick Mahomes e Andy Reid.

“15 e Andy sabem como ganhar jogos”, tuitou Hill.

Mahomes. 28, e Reid, 65, alcançaram seu quarto Super Bowl nos últimos cinco anos e podem voltar atrás pela primeira vez desde Tom Brady e a Patriotas da Nova Inglaterra em 2003-04.