UEL divulga resultado do Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Londrina, Paraná.

Todos os candidatos que participaram da última edição do processo seletivo da UEL devem ficar atentos: a instituição já divulgou o resultado do Vestibular 2024.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UEL. Vamos conferir!

Vestibular UEL 2024: resultado é publicado

Na última terça-feira, dia 16 de janeiro, a UEL divulgou o resultado oficial do Vestibular 2024.

Os candidatos já podem consultar o resultado do Vestibular 2024 no site da COPS/UEL, a organização responsável pelo Vestibular 2024 da UEL. Não é necessário realizar login para acessar a lista de classificação geral.

Os estudantes deverão clicar no curso selecionado durante a inscrição no processo seletivo para visualizar a lista de participantes aprovados. Todos os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de pré-matrícula até às 23h59 do dia 06 de fevereiro.

Os candidatos que não foram aprovados poderão declarar interesse por eventuais vagas até às 17h do dia 09 de fevereiro. Após o período, a UEL irá convocar os estudantes da lista de espera por meio da publicação de outra listagem de aprovados, em 20 de fevereiro.

Ainda está com alguma dúvida sobre como acessar o resultado? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 e confira mais informações sobre o processo seletivo.



Você também pode gostar:

Vestibular UEL 2024: funcionamento do processo seletivo

A primeira fase do Vestibular 2024 da UEL foi aplicada no dia 29 de outubro, das 14h às 18h, nas cidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, no estado do Paraná.

Todos os candidatos aprovados na primeira fase da seleção participaram também da segunda etapa do Vestibular 2024 da UEL, aplicada em dois dias diferentes:

26 de novembro de 2023 , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação

27 de novembro de 2023, das 14h às 18h: Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos.

Além dessas provas, todos os participantes que optaram pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico participaram de uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro, das 8h às 11h e das 14h às 18h. Os candidatos aos cursos de Música, por sua vez, também realizaram uma prova específica no dia de 24 de setembro.

Vestibular UEL 2024: lista de livros obrigatórios

Nesta edição do processo seletivo, UEL selecionou algumas obras literárias que deveriam ser lidas por todos os estudantes que participaram das provas do Vestibular 2024. Questões sobre os livros selecionados foram cobradas na primeira fase e na segunda etapa do processo seletivo 2024 da UEL. Veja quais foram as obras literárias selecionadas para as o Vestibular 2024 da UEL:

Vestibular UEL 2024: oferta de vagas

Segundo os dados divulgados, mais de 16 mil candidatos participaram desta edição do processo seletivo da UEL, em que estão sendo oferecidas 2.541 vagas para mais de cinquenta de graduação oferecidos pela UEL.

Além disso, a COPS/UEL também divulgou a concorrência do Vestibular 2024. Nesta edição do processo seletivo, o curso mais concorrido é Medicina, com 126 candidatos por vaga. O curso menos disputado pelos candidatos, por sua vez, é Arquivologia, com 0,28 candidatos por vaga.