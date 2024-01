UERJ divulga resultado do Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma universidade pública e uma das maiores instituições de ensino superior de todo o país.

Os candidatos que participaram das três etapas do Vestibular 2024 da UERJ em 2023 devem ficar atentos. Nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, a UERJ divulgou o resultado do processo seletivo.

Assim, para que você consiga acessar o resultado oficial e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, trouxemos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UERJ. Vamos conferir!

Vestibular UERJ 2024: resultado é divulgado nesta sexta (12)

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a UERJ divulgou o resultado oficial do Vestibular 2024 nesta sexta-feira, 12 de janeiro.

A classificação geral dos candidatos já está disponível em formato PDF e pode ser acessada por meio do site oficial da UERJ. Os candidatos não precisam realizar login ou cadastro na plataforma para visualizar o documento.

Além da classificação, os estudantes também podem acessar o boletim de desempenho no processo seletivo e a listagem das notas obtidas no Vestibular após a revisão. Todos os documentos estão disponíveis no site da UERJ.

Vestibular UERJ 2024: matrícula deverá ser realizada em breve

Segundo as orientações aprovadas, todos os candidatos aprovados no Vestibular 2024 deverão realizar os procedimentos de pré-matrícula entre os dias 22 e 24 de janeiro, das 10h às 16h.



O procedimento deverá ser feito exclusivamente de forma presencial na Unidade Acadêmica do curso para o qual o candidato foi aprovado. A UERJ já divulgou um documento com o endereço da unidade de cada um dos cursos.

A pré-matrícula deverá ser realizada mediante a entrega dos documentos obrigatórios definidos pela UERJ. A divulgação do resultado da análise da documentação da pré-matrícula será divulgada pela instituição e estará disponível no dia 31 de janeiro.

No dia 02 de janeiro, por outro lado, a UERJ irá publicar a lista com os locais para a realização dos procedimentos de matrícula. Além disso, será possível acessar também a 1ª reclassificação e o 1º remanejamento.

Ficou com alguma dúvida sobre os seus próximos passos no processo seletivo? Acesse o calendário de matrícula do Vestibular 2024 da UERJ e consulte mais informações.

Vestibular UERJ 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UERJ colocou à disposição dos candidatos mais de 6 mil vagas para diversos cursos de graduação ministrados em unidades diferentes da instituição.

Um dos maiores destaques desta edição é o curso de Medicina, com 40 vagas para a unidade de Cabo Frio e 104 para o Rio de Janeiro.

Vestibular UERJ 2024: funcionamento do processo seletivo

Como mencionado, o Vestibular da UERJ 2024 foi dividido em três etapas diferentes.

A primeira fase do vestibular UERJ 2024, também chamada de 1º Exame de Qualificação, foi aplicada no dia 04 de junho de 2023. A prova continha 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos das matérias de Matemática, Língua Portuguesa, Literatura, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia. Todas as questões irão receber o mesmo peso e o candidato deverá resolver toda a prova em até cinco horas.

Os estudantes aprovados nesta etapa participaram da segunda fase do Vestibular da UERJ, realizada no dia 03 de setembro de 2023. Essa prova continha questões discursivas sobre assuntos de diversas matérias estudadas ao longo do ensino médio, como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Portuguesa e Literatura

Por fim, a última etapa do Vestibular 2024 foi o exame discursivo, realizado no dia 03 de dezembro de 2023. A prova continha uma proposta de redação e questões discursivas sobre temas diversos. Para essa fase, os candidatos deveriam ter lido os livros que faziam parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ.