UFC 297: Alex Pereira deve encurralar o ex-adversário Sean Strickland na luta principal

Ex-adversários se tornam aliados no UFC 297, com o campeão meio-pesado Alex Pereira prestes a encurralar o rei dos médios Sean Strickland em sua defesa de título contra Dricus du Plessis.

Fontes próximas ao acampamento de Strickland confirmaram a notícia ao MMA Fighting no sábado após um relatório inicial de ESPN.

Claro, Pereira ganhou sua própria chance pelo título dos médios do UFC depois de nocautear Strickland no UFC 276 em 2022. O brasileiro sagrou-se campeão com um nocaute sobre o rival de longa data Israel Adesanya.

Agora, menos de dois anos depois, Pereira mudou de divisão e agora é o campeão até 205 libras após finalizar Jiri Prochazka em dezembro passado. Com o peso médio atrás, Pereira agora busca ajudar Strickland na primeira defesa do cinturão após ser campeão em setembro passado.

Pereira se junta a uma equipe técnica que também inclui o técnico do Xtreme Couture e o cornerman principal Eric Nicksick, que ajudou a levar Strickland a uma vitória impressionante sobre Adesanya para se tornar campeão.

Depois de planejar o jogo e lutar entre si, Pereira agora chama Strickland de amigo enquanto se prepara para caminhar até a jaula com ele no sábado, na tentativa de dar a du Plessis sua primeira derrota no UFC.