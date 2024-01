UFC 297 Caminhos para a Vitória: Como Sean Strickland e Dricus du Plessis podem deixar Toronto com o ouro dos médios

O UFC está de volta a Toronto!

No sábado, Sean Strickland defende seu título dos médios contra Dricus du Plessis no evento principal de UFC 297 na Scotiabank Arena em Toronto. Esta é a primeira defesa de título de Strickland desde que conquistou o cinturão Israel Adesanya no UFC 293 e os dois homens entram com uma boa quantidade de sangue ruim, decorrente de uma acalorada coletiva de imprensa em dezembro.

Como cada homem abordará essa luta e como levará a vitória para casa? Vamos dar uma olhada.

Caminhos para a vitória de Sean Strickland no UFC 297

Contra todas as probabilidades, de alguma forma estamos aqui: Sean Strckland está defendendo o título do UFC. Certamente são palavras que nunca pensei que escreveria, mas são verdadeiras e, além do mais, ele merece.

O desempenho de Strickland contra Adesanya para conquistar o título dos médios é um dos mais notáveis ​​da memória recente. Um grande azarão, enfrentando um dos maiores atacantes da história do esporte, Strickland foi para Sydney e fez “The Last Stylebender” desistir. Claro, ele não foi paralisado, mas verifique a fita. Com os segundos se passando no round final de uma luta na qual ele estava inegavelmente atrasado, Adesanya murchou. Em vez de tentar avançar para uma Ave Maria de última hora para salvar a face e seu título, Adesanya cedeu enquanto Strickland gritava na cara dele e o chamava. Foi um desempenho chocante, e o que o tornou ainda mais notável é que Strickland fez tudo isso com um jogo extremamente básico.

Durante anos, ninguém conseguiu descobrir como vencer Adesanya (a menos que você tenha um míssil nuclear em cada punho e também seja um kickboxer de classe mundial como Alex Pereira), mas Strickland conseguiu. facilmente fazendo o que ele sempre faz: marchando para frente atrás de jabs e teeps, cortando a gaiola com pressão implacável para frente. Adesanya não teve resposta para isso, especialmente porque a estranha defesa de Strickland na Filadélfia o manteve a salvo de contra-ataques de tiro único, e ele vacilou lentamente sob a pressão. Se Strickland espera manter o título, ele terá que fazer o mesmo com du Plessis.

Felizmente para Strickland, ele deveria ser capaz de fazer isso. Du Plessis não luta com o pé atrás da mesma forma que Adesanya, mas você pode pressioná-lo para trás com o ataque. Em particular, du Plessis adota como padrão a guarda alta e se desliga quando os oponentes o pressionam, o que realmente abre Strickland para arremessos combinados. O melhor ataque de Strickland ocorre quando os oponentes permitem que ele dê socos, e du Plessis irá obedecer enquanto ele tenta recuar. Aplicar tudo nessas trocas e depois evitar o grande e único contra-ataque que retornará é exatamente como Strickland deseja fazer os negócios.

Mas a maior oportunidade de Strickland está em atacar o corpo. Por um lado, a melhor arma de Strickland é o seu cardio; du Plessis continua suspeito nessa área. Rasgar o corpo apenas agravará sua maior vantagem, e dada a raridade com que du Plessis lança contra-ataques – preferindo reiniciar o combate – é um caminho bastante seguro para lutar. Mais importante, porém, como o de Denny, o corpo de du Plessis sempre abrir. Du Plessis opera com guarda alta e, quando pressionado, bloqueia e recua. Golpes no corpo e golpes sob os cotovelos altos devem estar disponíveis durante quase toda a luta. Esses tiros quebraram Adesanya e eles podem quebrar Du Plessis se tiverem chance. Se Strickland puder apoiar Du Plessis de forma consistente e atacar o corpo, a batalha estará praticamente vencida.

Caminhos para a vitória de Dricus du Plessis no UFC 297

Se houver mais dois lutadores diferentes que de alguma forma são iguais, não tenho certeza de quem são. Enquanto Strickland é todo volume, pressão e cardio, du Plessis é todo volume, pressão e fisicalidade. Ele é um peso médio corpulento que se destaca em impor sua massa aos oponentes de forma brutal e violenta. Para ser mais claro, se Strickland é a morte por 1.000 golpes, du Plessis é a morte por 1.000 golpes de machado.

Tal como Strickland, du Plessis prefere ser aquele que avança, embora não seja tão adepto da pressão como o campeão. Ele lutou para encurralar Robert Whittaker em sua luta mais recente, enquanto “Bobby Knuckles” disparava ao redor da jaula e atirava nele. Para um titular tradicionalmente rápido, du Plessis não conseguiu avançar muito cedo porque simplesmente não conseguiu encontrar Whittaker. Mas depois de se ajustar ao plano de Whittaker, du Plessis resolveu o problema simplesmente agarrando-o e jogando-o no chão, onde ele começou a tirar vida e agilidade de Whittaker. Ele pode fazer o mesmo com Strickland.

Não pensamos em du Plessis como um grappler tradicional de primeira posição porque ele fica feliz em balançar martelos nos pés e não é um lutador tradicional baseado em golpes, mas o ground and Pound é de longe o melhor aspecto de seu jogo. Du Plessis é um demônio por cima, com a habilidade de passar a guarda facilmente e bater em você enquanto ele faz isso. Este é definitivamente o melhor caminho para a vitória de du Plessis e espero que ele siga cedo e frequentemente nesta luta. Strickland é um ótimo grappler e um bom lutador defensivo, mas du Plessis tem uma série de bons ataques de clinche, e uma vez por cima, não acho que Strickland esteja se levantando, pelo menos não sem absorver alguns figurões.

Em pé, espero ver du Plessis procurar um grande tiro mortal e talvez usá-lo para criar empates, mas acho que há algumas outras ideias interessantes que ele poderia seguir. A primeira é chutar as pernas – não apenas as da frente, mas também as de trás. Strickland faz essa marcha desajeitada para frente, onde levanta a perna dianteira do chão como uma verificação de chutes, um contra-ataque que ele adotou para mitigar as fraquezas de seu estilo pesado e pesado de boxe. Quando ele faz isso, ele fica inteiramente apoiado na perna traseira e, portanto, cortar isso é uma coisa desagradável. É um chute mais difícil de lançar, exigindo mais preparação, mas dado o retorno e a relativa falta de força que vem de Strickland, acho que pode valer a pena.

Na mesma nota, du Plessis deveria realmente utilizar suas fintas nesta luta. Contra Adesanya em particular, Strickland foi rápido em desviar qualquer movimento, seja com as mãos ou levantando a perna da frente. Strickland tem que respeitar o poder de du Plessis, então liderar com fintas deve abrir melhores chances de encontrar os figurões que deseja.

Mais importante ainda, du Plessis simplesmente não consegue fazer backup. O jogo de Strickland não funciona ao contrário, então simplesmente não aceite mais nada. Se du Plessis conseguir fazer Strickland recuar, então ele já venceu a luta – e se não conseguir, os dois simplesmente colidirão no centro da jaula, abrindo oportunidades de clinch e agarramento para du Plessis. Para vencer essa luta, du Plessis precisa traçar um limite na areia e nunca mais voltar atrás.

Fator X

Como o acúmulo afetará a luta?

Antes de dezembro, não creio que alguém acreditasse que Strickland ou du Plessis tivessem um grande problema um com o outro. Mas então veio a coletiva de imprensa, a conversa fiada e a briga no UFC 296. Desde então, houve mais conversa fiada, entrevistas emocionantes e ainda mais pressão sobre os ombros de Strickland. Esta semana parece que Strickland e du Plessis enterraram a machadinha, mas Strickland sempre foi um canhão solto e quem sabe o que realmente está acontecendo com ele?

O fato é que em 2023 Strickland não tinha nada a perder. As expectativas eram mínimas e sua jornada de Cinderela até o título foi totalmente chocante. Agora, porém, ele está no centro das atenções e o peso do mundo está sobre seus ombros. Em resposta a isso, ele está atacando os repórteres e geralmente se comportando como um homem que não tem tudo sob controle. Du Plessis, por sua vez, se comporta como alguém que já possui o título, mesmo que não esteja com ele no momento.

Muitas pessoas odeiam a psicologia de poltrona e, verdade seja dita, muitas vezes ela está completamente errada. Este poderia ser um desses casos. Mas a última vez que Strickland entrou em uma briga com esse tipo de pressão e atenção, foi contra outro cara que era sobrenaturalmente calmo e derrotava as pessoas, e todos nós vimos o desempenho que Strickland teve contra Alex Pereira naquela noite. Por alguma razão, não consigo tirar isso da cabeça com a aproximação do UFC 297.

Predição

Uma das coisas que torna esse confronto tão atraente é que os pontos fortes de cada homem parecem se alinhar perfeitamente com os pontos fracos do outro. Dito isto, sou a favor de du Plessis levantar a mão por duas razões principais. Primeiro, ele é um titular muito rápido e Strickland não (até mesmo seu time esperava perder os primeiros 10 minutos contra Adesanya). Du Plessis pode muito bem terminar esta luta antes que Strickland possa realmente começar. E segundo, du Plessis pode terminar a luta. Em confrontos acirrados como esse, sempre vou favorecer o lutador que finaliza, por causa da matemática simples. Se um lutador consegue finalizar e o outro não, então o Mercador de Decisão precisa de 25 minutos de perfeição, o que é pedir muito.

Dricus du Plessis derrotou. Sean Strickland por nocaute técnico (socos) – 4:23, Round 2.