UFC 297: Sean Strickland x Dricus du Plessis transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 297 de sábado, que acontece na Scotiabank Arena em Toronto, Canadá, que dará início ao pay-per-view da promoção em 2024 e servirá como o primeiro evento do UFC em Toronto em mais de quatro anos. Na luta principal, Sean Strickland defenderá o título dos médios pela primeira vez contra o desafiante número 1, Dricus du Plessis.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 297 enquanto o card principal acontece.

Na co-luta principal, uma nova campeã peso galo feminino será coroada quando Mayra Bueno Silva enfrentar Raquel Pennington – que terá sua segunda oportunidade pelo título até 135 libras.

O UFC 297 também apresenta uma luta de peso meio-médio entre o veterano de longa data Neil Magny e o candidato em ascensão, e o próprio canadense, Mike Malott, enquanto o lutador local Marc-Andre Barriault enfrenta Chris Curtis.

O card principal do UFC 297 começa com um potencial eliminador de título no peso pena entre Arnold Allen e o invicto Movsar Evloev.

Assista à festa do UFC 297 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT.