UFC 297 Strickland x Du Plessis Card: Quais serão as lutas mais importantes do sábado?

TA cidade de Toronto está prestes a testemunhar uma noite épica de artes marciais mistas em UFC 297com o atual campeão mundial dos médios do UFC e desafiante ao título, Sean Strickland enfrentando o lutador número dois da divisão, o sul-africano Dricus Du Plessis

Stricklandtambém conhecido como ‘Tarzan’, chega à luta com um impressionante cartel de 28 vitórias e cinco derrotas, com 15 finalizações em seu cartel, sendo 11 delas por nocaute e quatro por finalização.

Este confronto marcará sua primeira defesa do título, que conquistou em setembro ao derrotar Israel Adesanya.

E Strickland estará ansioso para consolidar sua posição como campeão contra um adversário difícil como Du Plessiscom quem já tem alguma história.

Por outro lado, Du Plessisapelidado de ‘Stillknocks’, chega com um cartel de 20 vitórias e apenas duas derrotas, com destaque para as 19 finalizações, sendo nove delas por nocaute e 10 por finalização.

Com uma ascensão meteórica no ranking, Du Plessis enfrenta o desafio de tirar o título do Strickland e se estabelecendo como o novo líder na divisão dos médios.

A luta promete ser intensa e estratégica, pois os dois lutadores possuem habilidades marcantes e os fãs esperam uma luta que marcará a história do UFC – principalmente depois do briga que tiveram em dezembro, quando os dois eram espectadores no UFC 296.

Strickland provocou uma cena quando ele pulou na fila onde Du Plessis estava de pé e começou a bater no jogador de 29 anos.

Raquel ‘Rocky’ Pennington e Mayra ‘Sheetara’ Bueno Silva disputam títulos vagos do peso galo

Além da luta principal, o card do UFC 297 também traz mais uma luta emocionante pelo título mundial vago do peso galo do UFC.

Raquel ‘Rocky’ Pennington vai assumir Mayra ‘Sheetara’ Bueno Silva em uma luta de cinco rounds, que promete ser um espetáculo de resistência e habilidade técnica.

A Arena Scotiabank espera muita emoção com essas duas lutas, chamando a atenção dos fãs de MMA ao redor do mundo.